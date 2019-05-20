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05月21日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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【午前】９時５２分、東京・富士見の日本歯科大付属病院。歯の治療。１０時５０分、自民党本部。５１分、参院選立候補予定者と写真撮影。１１時１６分、党の地方組織の会合向けビデオメッセージ収録。３２分、官邸。
【午後】２時２分、玉城デニー沖縄県知事らが「かりゆしウェア」贈呈。菅義偉官房長官、宮腰光寛沖縄・北方担当相同席。２１分、秋葉剛男外務事務次官。３２分、谷内正太郎国家安全保障局長、杉山晋輔駐米大使、外務省の森健良外務審議官、金杉憲治アジア大洋州局長、鈴木量博北米局長加わる。５８分、全員出る。３時１４分、北村滋内閣情報官。３５分、オーストラリアのモリソン首相と電話協議。４時６分、まち・ひと・しごと創生会議。５時、国会。１分、自民党総裁室。２分、同党役員会。２８分、官邸。３７分、外務省の秋葉事務次官、鈴木北米局長。６時３６分、東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京。宴会場「プロミネンス」で衆院自民党秘書会総会に出席し、あいさつ。７時、東京・富ケ谷の俳優の杉良太郎氏宅。同氏と歌手で妻の伍代夏子氏と食事。９時１８分、東京・富ケ谷の自宅。
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朝日新聞官邸クラブ