【午前】８時３分、官邸。１２分、交通安全対策に関する関係閣僚会議。２６分、閣議。４３分、茂木敏充経済再生担当相。１０時５５分、杉山晋輔駐米大使、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、鈴木量博北米局長、浅川雅嗣財務官、松島浩道農林水産審議官、寺沢達也経済産業審議官、篠原康弘国土交通審議官、西田安範防衛審議官。１１時５６分、森、山崎、冨田、鈴木、浅川、松島、寺沢、篠原、西田各氏出る。５９分、杉山氏出る。

【午後】１時４５分、岸田文雄自民党人生１００年時代戦略本部長らから提言書受け取り。２時１０分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、岡浩中東アフリカ局長。２０分、岡氏出る。４２分、全員出る。４４分、天皇陛下の退位と皇太子さまの即位に伴う一連の儀式を統括する式典委員会。３時３３分、南官杓駐日韓国大使。金杉憲治外務省アジア大洋州局長同席。４時５分、北村滋内閣情報官、浦田啓一公安調査庁次長。１２分、浦田氏出る。３９分、北村氏出る。５５分、鈴木外務省北米局長。５時、西田防衛審議官加わる。１０分、全員出る。１３分、「安倍総理と障害者との集い」に出席。６時１８分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰の間」で自民党細田派のパーティーに出席し、あいさつ。４２分、東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「葵」で「山上の光賞授賞式」に出席し、あいさつ。５９分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で母親の洋子さん、安倍寛信三菱商事パッケージング社長と面会。７時１６分、東京・赤坂の日本料理店「古母里」。読売新聞東京本社の田中隆之取締役論説委員長、読売新聞グループ本社の前木理一郎執行役員社長室長と食事。１０時１７分、東京・富ケ谷の自宅。