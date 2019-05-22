【午前】９時５７分、官邸。１０時５６分、杉山晋輔駐米大使。１１時３０分、兼原信克官房副長官補、外務省の鈴木哲総合外交政策局長、金杉憲治アジア大洋州局長。

【午後】１時４７分、北村滋内閣情報官。２時１４分、「Ｕｒｂａｎ２０」（Ｕ２０）議長の小池百合子東京都知事らから提言書受け取り。４２分、遠山清彦公明党衆院議員。西村康稔官房副長官同席。５９分、米ニューズ・コーポレーションのロバート・トムソン最高経営責任者（ＣＥＯ）、米紙ウォールストリート・ジャーナルのジェラルド・ベーカー前編集局長ら。３時３３分、谷内正太郎国家安全保障局長、杉山駐米大使、外務省の森健良外務審議官、金杉アジア大洋州局長、鈴木量博北米局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長。５５分、金杉、槌道両氏出る。外務省の山崎和之外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、浅川雅嗣財務官、松島浩道農林水産審議官、寺沢達也経済産業審議官、篠原康弘国土交通審議官加わる。４時１８分、全員出る。３０分、インドネシアのジョコ大統領と電話協議。５５分、薗浦健太郎、和泉洋人両首相補佐官。５時５分、和泉氏出る。１５分、薗浦氏出る。１７分、谷内国家安全保障局長、北村内閣情報官、鈴木外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道防衛政策局長、増子豊統合幕僚副長。４２分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長、金杉外務省アジア大洋州局長。６時３１分、公邸。俳優の大泉洋さん、高畑充希さんらと食事。８時５３分、全員出る。５４分、岡田直樹自民党参院議員ら。１０時１９分、岡田氏ら出る。