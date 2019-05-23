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05月24日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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【午前】９時２１分、官邸。２２分、谷内正太郎国家安全保障局長、杉山晋輔駐米大使、森健良外務審議官。１０時１２分、皇居。春の叙勲大綬章勲章親授式。５７分、官邸。１１時１８分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。５０分、下村博文自民党憲法改正推進本部長。
【午後】２時５分、皇居。春の叙勲重光章勲章伝達式。４３分、官邸。３時１６分、岸信夫自民党衆院議員、柳居俊学山口県議会議長ら。３７分、日本ベンチャー大賞表彰式。４時３４分、防衛省の高橋憲一事務次官、槌道明宏防衛政策局長。５６分、馳浩自民党教育再生実行本部長らから提言書受け取り。５時２８分、河井克行自民党総裁外交特別補佐。６時４分、インドのモディ首相と電話協議。３１分、公邸。後援会関係者らと食事。８時３４分、橋本聖子、西田昌司両氏ら自民党参院議員。４９分、橋本氏ら出る。１０時３分、西田氏出る。
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朝日新聞官邸クラブ