【午前】８時２７分、官邸。３２分、閣議。４５分、西村康稔官房副長官。９時４６分、秋葉剛男外務事務次官、鈴木俊彦厚生労働事務次官、末松広行農林水産事務次官、長谷成人水産庁長官。１１時、米国のボルトン大統領補佐官（国家安全保障担当）、ハガティ駐日大使。西村、野上浩太郎両官房副長官、谷内正太郎国家安全保障局長、杉山晋輔駐米大使、森健良外務審議官同席。５１分、宮崎県産完熟マンゴー「太陽のタマゴ」生産者らの表敬。

【午後】０時５４分、国会。５６分、衆院第１６委員室。１時、衆院厚生労働委員会。２時４分、官邸。１０分、秋葉外務事務次官。１７分、谷内国家安全保障局長加わる。３９分、秋葉氏出る。４０分、杉山駐米大使、外務省の森外務審議官、金杉憲治アジア大洋州局長、鈴木量博北米局長加わる。４９分、金杉氏出る。５０分、外務省の山崎和之外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、浅川雅嗣財務官、松島浩道農林水産審議官、寺沢達也経済産業審議官、篠原康弘国土交通審議官加わる。３時８分、谷内、山崎、冨田、浅川、松島、寺沢、篠原各氏出る。４時、森、鈴木両氏出る。１分、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等政府対策本部の梅本和義首席交渉官、渋谷和久政策調整統括官加わる。３５分、全員出る。３９分、北村滋内閣情報官。５９分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長、金杉外務省アジア大洋州局長。５時１６分、月例経済報告関係閣僚会議。６時３６分、東京・赤坂の中国料理店「赤坂飯店」。内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。８時４４分、東京・富ケ谷の自宅。