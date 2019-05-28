【午前】８時５５分、官邸。９時３分、閣議。４０分、昭恵夫人とともに陸上自衛隊ヘリコプターで官邸屋上ヘリポート発。１０時１分、神奈川県横須賀市の海上自衛隊横須賀基地内の護衛艦「かが」着。３３分、トランプ米大統領夫妻を出迎え。記念撮影。３７分、トランプ大統領とともに海自隊員、米海軍兵士らに訓示。５６分、昭恵夫人とともにトランプ大統領夫妻を見送り。１１時１９分、昭恵夫人とともに陸自ヘリで同艦発。３６分、官邸屋上ヘリポート着。

【午後】０時３４分、柴山昌彦文部科学相、山本順三国家公安委員長。１時５４分、報道各社のインタビュー。５７分、国会。５８分、衆院本会議場。衆院本会議。２時１２分、官邸。１３分、河野太郎外相、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長。５７分、岩屋毅防衛相、槌道明宏防衛省防衛政策局長加わる。３時６分、全員出る。２４分、外務省の山崎和之外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使。４時１６分、世耕弘成経済産業相、遠藤俊英金融庁長官、経済産業省の嶋田隆事務次官、田中繁広通商政策局長、井上宏司製造産業局長、安藤久佳中小企業庁長官。３４分、遠藤氏出る。４５分、嶋田、田中、井上、安藤各氏出る。５１分、世耕氏出る。５２分、原田義昭環境相、冨田外務省Ｇ２０サミット担当大使、長谷成人水産庁長官、飯田祐二経産省産業技術環境局長、森本英香環境事務次官。５時８分、北村滋内閣情報官。３９分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、岡浩中東アフリカ局長。７時５３分、東京・丸の内のパレスホテル東京。