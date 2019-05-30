【午前】８時２６分、官邸。４０分、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と電話協議。９時１６分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で著作権協会国際連合（ＣＩＳＡＣ）の総会に出席し、あいさつ。３１分、官邸。５４分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「鳳凰」で故保岡興治元法相を送る会に出席し、あいさつ。献花。１１時３分、官邸。４５分、ラオスのトンルン首相と署名式。記念撮影。５０分、トンルン首相とワーキングランチ。

【午後】０時４８分、トンルン首相を見送り。１時３９分、米上院軍事委員会のキング議員らの表敬。２時１８分、東京・大手町の経団連会館。経団連定時総会に出席し、あいさつ。４３分、官邸。３時５分、金杉憲治外務省アジア大洋州局長、高橋憲一防衛事務次官。２２分、衆院議員選挙区画定審議会。４８分、シンガポールのヘン副首相兼財務相の表敬。４時５５分、渡辺博史国際通貨研究所理事長、吉野直行アジア開発銀行研究所所長、佐々江賢一郎日本国際問題研究所理事長らから提言書受け取り。西村康稔、野上浩太郎両官房副長官、冨田浩司外務省Ｇ２０サミット担当大使同席。５時１６分、「ニッポン１億総活躍プラン」フォローアップ会合・働き方改革フォローアップ会合の合同会合。５４分、麻生太郎副総理兼財務相。６時２分、高鳥修一農林水産副大臣。２３分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「花の間」でベトナムのファム・ビン・ミン副首相兼外相の表敬。７時１１分、宴会場「孔雀の間」で国際交流会議「アジアの未来」夕食会に出席し、スピーチ、懇談。９時７分、東京・富ケ谷の自宅。