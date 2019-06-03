【午前】９時４４分、官邸。１０時、平田竹男東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。２８分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「桜の間」で国内外の大手製薬会社最高経営責任者（ＣＥＯ）らの会合「ＢＣＲミーティング」に出席し、あいさつ。４８分、官邸。４９分、石井準一自民党参院議員。１１時３０分、宗像紀夫内閣官房参与。４５分、平井卓也宇宙政策担当相、高田修三宇宙開発戦略推進事務局長。

【午後】０時３９分、政府・与党連絡会議。１時１分、麻生太郎副総理兼財務相。２時４分、河野太郎外相、谷内正太郎国家安全保障局長、上月豊久駐ロシア大使、外務省の秋葉剛男事務次官、正木靖欧州局長。３３分、岩屋毅防衛相、槌道明宏防衛省防衛政策局長加わる。５７分、全員出る。３時１２分、ヤンドロコビッチ・クロアチア議会議長の表敬。３２分、北村滋内閣情報官。４８分、西川公也内閣官房参与。４時１５分、荒井広幸内閣官房参与。３４分、浜田宏一内閣官房参与。５９分、国会。５時、自民党総裁室。１分、同党役員会。４０分、官邸。４４分、茂木敏充経済再生担当相、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。６時３４分、イスラム諸国の駐日大使らとの食事会「イフタール」。７時１５分、東京都渋谷区西原の中華料理店「ジーテン」。