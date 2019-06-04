【午前】８時５５分、官邸。９時２分、閣議。１７分、宇宙開発戦略本部。３４分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、鈴木量博北米局長、岡浩中東アフリカ局長。１０時１６分、自民党サイバーセキュリティ対策推進議員連盟の野田聖子会長らから提言書受け取り。１１時１１分、シャナハン米国防長官代行の表敬。岩屋毅防衛相ら同席。

【午後】０時５３分、吉村泰典内閣官房参与。１時２６分、二階俊博自民党幹事長。２時７分、全国トラックドライバー・コンテスト優勝者の樋口和孝さんらの表敬。トラック運転席試乗。記念撮影。２０分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、浅川雅嗣財務官、武内良樹国際局長。３時７分、岡本、浅川、武内各氏出る。２２分、麻生氏出る。３７分、公邸。月刊誌「Ｈａｎａｄａ」掲載用のジャーナリスト櫻井よしこ氏との対談。４時４３分、官邸。４５分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。５時１０分、谷内国家安全保障局長、北村滋内閣情報官、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、大塚海夫情報本部長。１９分、谷内、槌道、大塚各氏出る。４２分、北村氏出る。４６分、衛藤晟一首相補佐官。６時８分、外務省の秋葉事務次官、岡中東アフリカ局長。１６分、岡氏出る。金杉憲治外務省アジア大洋州局長加わる。２３分、全員出る。３１分、公邸。ＪＰモルガン証券の阪上亮太チーフ株式ストラテジスト、大和総研の熊谷亮丸チーフエコノミスト、第一生命経済研究所の熊野英生首席エコノミスト、コモンズ投信の渋沢健会長と食事。８時３５分、全員出る。