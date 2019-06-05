【午前】８時５７分、官邸。９時２分、野上浩太郎官房副長官。５４分、国会。５５分、参院議長応接室。５７分、参院本会議場。１０時１分、参院本会議。１１時４７分、官邸。

【午後】２時２分、大西一史熊本市長、竹村公太郎日本水フォーラム代表理事。西村康稔官房副長官、長谷川栄一首相補佐官同席。３６分、イタリアのモアベロミラネージ外相の表敬。３時２７分、鈴木俊一五輪相、平田竹男東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。５０分、「ヘルス・プロフェッショナル・ミーティング（Ｈ２０）」に向けたビデオメッセージ収録。４時８分、吉川貴盛農林水産相、末松広行農水事務次官。２４分、野上官房副長官、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、鈴木量博北米局長、岡浩中東アフリカ局長。５時１９分、未来投資会議。６時２分、茂木敏充経済再生相。１５分、鈴木宗男元衆院議員。３６分、公邸。