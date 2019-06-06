【午前】８時５１分、官邸。５２分、報道各社のインタビュー。９時１８分、渡辺克也総務審議官、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、寺沢達也経済産業審議官。３９分、高橋憲一防衛事務次官。５５分、林幹雄自民党幹事長代理。１０時１１分、平井卓也科学技術担当相、三輪昭尚内閣情報通信政策監、向井治紀内閣審議官、西山圭太経済産業省商務情報政策局長。４５分、秋山実内閣府独立公文書管理監。５０分、片山さつき地方創生担当相。１１時１５分、紀州梅の会「梅娘」の玉置梨沙さん、南洸さんらの表敬。世耕弘成経済産業相同席。２５分、世耕経産相。３９分、公邸。４０分、吉本興業の西川きよしさん、吉本新喜劇のすっちーさんらの表敬。

【午後】０時４２分、官邸。５０分、北村経夫山口県土地改良事業団体連合会会長らから要望書受け取り。１時３３分、山口県の村岡嗣政知事、福田良彦岩国市長、椎木巧周防大島町長、米本正明和木町長ら。岸信夫自民党衆院議員同席。２時４分、規制改革推進会議。２０分、谷内正太郎国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官。４６分、岩屋毅防衛相、槌道明宏防衛省防衛政策局長。３時３１分、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官、正木靖欧州局長。４時２４分、経済同友会の桜田謙悟、小林喜光新旧代表幹事。５時３分、国と地方の協議の場。１５分、鈴木哲外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。３３分、谷内国家安全保障局長、秋葉外務事務次官、岡本薫明財務事務次官、嶋田隆経産事務次官。６時１分、東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「橘」で、精神科医らでつくる首相の後援会「晋精会」の会合に出席し、あいさつ。３６分、公邸。プロゴルファーの青木功さん夫妻、野田順弘オービック会長夫妻と食事。８時２５分、全員出る。