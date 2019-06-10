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06月10日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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▼９日
【午前】公邸で過ごす。
【午後】０時４７分、東京・銀座の新橋演舞場。昭恵夫人とともに熱海五郎一座の舞台「翔べないスペースマンと危険なシナリオ～ギャグマゲドン ｍｉｓｓｉｏｎ～」を鑑賞。出演者の高島礼子さんと面会。４時１２分、公邸。６時３０分、高橋精一郎元三井住友銀行副頭取、増岡聡一郎鉄鋼ビルディング専務、昭恵夫人らと食事。１１時１１分、高橋氏ら出る。
▼１０日
【午前】８時７分、官邸。１０分、薗浦健太郎首相補佐官。３２分、野上浩太郎官房副長官。１０時２分、サウジアラビアのアイバーン国務相の表敬。１１時６分、スイスのマウラー大統領兼財務相を出迎え。記念撮影。７分、マウラー大統領兼財務相と首脳会談。３４分、マウラー大統領兼財務相を見送り。３７分、片山さつき地方創生担当相。５５分、谷内正太郎国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官、岡本薫明財務事務次官、嶋田隆経済産業事務次官。
【午後】０時５５分、国会。５７分、参院第１委員会室。５８分、麻生太郎副総理兼財務相、茂木敏充経済再生担当相。１時、参院決算委員会。４時５６分、自民党幹事長会議室。５７分、参院選立候補予定者らに公認証、推薦証渡し。５時４分、同党総裁室。５分、同党役員会。４７分、官邸。６時３分、茂木経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、中村昭裕内閣府審議官、多田明弘、田和宏両政策統括官。４０分、楠田大蔵福岡県太宰府市長。原田義昭環境相同席。５０分、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森健良外務審議官、鈴木量博北米局長、岡浩中東アフリカ局長。７時２６分、公邸。
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朝日新聞官邸クラブ