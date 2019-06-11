写真・図版第１００回全国高校野球選手権記念大会で優勝して喜ぶ大阪桐蔭の選手たち＝２０１８年８月、阪神甲子園球場

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　第１０１回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催）の４９代表を決める地方大会の日程が１１日、発表された。

　最も早い開幕は、南北海道と沖縄の２２日。次いで２３日に北北海道、２９日に愛知で始まり、７月１４日の島根で全ての大会の試合がスタートする。

　日程が順調に進めば、７月１９日に北北海道で最初の代表校が決まる。同２８日に１７大会で決勝があり、全代表が出そろう予定。参加校数とチーム数は、北北海道、南北海道と富山で全国最後の抽選会がある同５日に確定する。神奈川は６月８日に抽選会が終わっている。

　全国大会は８月６日から１６日間（休養日を含む）の日程で、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開かれる。

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第１０１回全国高校野球選手権地方大会

地区名　　　　日程　　　　主な球場　　抽選日　

北北海道　６／２３～７／１９　旭川スタルヒン　７／５　

南北海道　６／２２～７／２１　札幌円山　７／５　

青森　７／９～７／２３　はるか夢　６／２６　

岩手　７／１１～７／２４　県営　６／２６　

秋田　７／１０～７／２０　こまち　６／２０　

山形　７／１１～７／２４　荘銀・日新　６／２７　

宮城　７／１３～７／２８　楽天生命　６／２８　

福島　７／１０～７／２８　いわきグリーン　６／２５　

茨城　７／６～７／２４　ノーブルホーム　６／２１　

栃木　７／１２～７／２８　清原　６／２６　

群馬　７／６～７／２７　上毛新聞敷島　６／１４　

埼玉　７／１０～７／２８　県営大宮　６／１９　

千葉　７／１１～７／２５　ＺＯＺＯマリン　６／１９　

東東京　７／７～７／２７　神宮　６／１５　

西東京　７／６～７／２８　神宮　６／１５　

神奈川　７／７～７／２８　横浜　６／８　

新潟　７／８～７／２４　ハードオフ　６／２２　

長野　７／６～７／２１　松本市野球場　６／２２　

山梨　７／７～７／２４　山日ＹＢＳ　６／２０　

静岡　７／６～７／２７　草薙　６／２２　

愛知　６／２９～７／２８　岡崎市民　６／１５　

岐阜　７／１３～７／２７　長良川　６／２９　

三重　７／１３～７／２７　県営松阪　６／２５　

富山　７／１３～７／２６　富山市民　７／５　

石川　７／１２～７／２８　県立　６／２６　

福井　７／１３～７／２５　県営　７／４　

滋賀　７／７～７／２６　皇子山　６／２５　

京都　７／６～７／２４　わかさ京都　６／２２　

大阪　７／６～７／２８　シティ信金スタ　６／２１　

兵庫　７／６～７／２８　ほっともっと神戸　６／２５　

奈良　７／１３～７／２８　佐藤薬品　７／１　

和歌山　７／１２～７／２８　紀三井寺　６／２２　

岡山　７／１３～７／２８　倉敷マスカット　６／２２　

広島　７／１２～７／２７　マツダ　６／２９　

鳥取　７／１３～７／２５　どらドラパーク　６／２８　

島根　７／１４～７／２７　松江市営　６／２２　

山口　７／１３～７／２７　山口マツダ西京　６／２２　

香川　７／１３～７／２７　レクザム　６／２１　

徳島　７／１３～７／２８　オロナミンＣ　６／２４　

愛媛　７／１３～７／２８　坊っちゃん　６／２３　

高知　７／１３～７／２７　県立春野　６／２９　

福岡　７／６～７／２８　久留米市　６／２１　

佐賀　７／６～７／２１　みどりの森県営　６／２０　

長崎　７／１１～７／２８　県営　６／１４　

熊本　７／７～７／２２　リブワーク藤崎台　６／２０　

大分　７／７～７／２４　別大興産　６／１９　

宮崎　７／６～７／２３　サンマリン　６／１９　

鹿児島　７／６～７／２３　平和リース　６／２２　

沖縄　６／２２～７／２１　沖縄セルラー　６／１１　

※北・南北海道は一番早い地区大会の開始から表示。７月５日は北・南北海道大会の抽選日。東東京と新潟は７月６日、千葉と富山は１０日、三重と福井は１１日に開会式がある。日程は変更になる可能性がある。

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