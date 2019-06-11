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06月11日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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第１０１回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催）の４９代表を決める地方大会の日程が１１日、発表された。
最も早い開幕は、南北海道と沖縄の２２日。次いで２３日に北北海道、２９日に愛知で始まり、７月１４日の島根で全ての大会の試合がスタートする。
日程が順調に進めば、７月１９日に北北海道で最初の代表校が決まる。同２８日に１７大会で決勝があり、全代表が出そろう予定。参加校数とチーム数は、北北海道、南北海道と富山で全国最後の抽選会がある同５日に確定する。神奈川は６月８日に抽選会が終わっている。
全国大会は８月６日から１６日間（休養日を含む）の日程で、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開かれる。
◇
地区名 日程 主な球場 抽選日
北北海道 ６／２３～７／１９ 旭川スタルヒン ７／５
南北海道 ６／２２～７／２１ 札幌円山 ７／５
青森 ７／９～７／２３ はるか夢 ６／２６
岩手 ７／１１～７／２４ 県営 ６／２６
秋田 ７／１０～７／２０ こまち ６／２０
山形 ７／１１～７／２４ 荘銀・日新 ６／２７
宮城 ７／１３～７／２８ 楽天生命 ６／２８
福島 ７／１０～７／２８ いわきグリーン ６／２５
茨城 ７／６～７／２４ ノーブルホーム ６／２１
栃木 ７／１２～７／２８ 清原 ６／２６
群馬 ７／６～７／２７ 上毛新聞敷島 ６／１４
埼玉 ７／１０～７／２８ 県営大宮 ６／１９
千葉 ７／１１～７／２５ ＺＯＺＯマリン ６／１９
東東京 ７／７～７／２７ 神宮 ６／１５
西東京 ７／６～７／２８ 神宮 ６／１５
神奈川 ７／７～７／２８ 横浜 ６／８
新潟 ７／８～７／２４ ハードオフ ６／２２
長野 ７／６～７／２１ 松本市野球場 ６／２２
山梨 ７／７～７／２４ 山日ＹＢＳ ６／２０
静岡 ７／６～７／２７ 草薙 ６／２２
愛知 ６／２９～７／２８ 岡崎市民 ６／１５
岐阜 ７／１３～７／２７ 長良川 ６／２９
三重 ７／１３～７／２７ 県営松阪 ６／２５
富山 ７／１３～７／２６ 富山市民 ７／５
石川 ７／１２～７／２８ 県立 ６／２６
福井 ７／１３～７／２５ 県営 ７／４
滋賀 ７／７～７／２６ 皇子山 ６／２５
京都 ７／６～７／２４ わかさ京都 ６／２２
大阪 ７／６～７／２８ シティ信金スタ ６／２１
兵庫 ７／６～７／２８ ほっともっと神戸 ６／２５
奈良 ７／１３～７／２８ 佐藤薬品 ７／１
和歌山 ７／１２～７／２８ 紀三井寺 ６／２２
岡山 ７／１３～７／２８ 倉敷マスカット ６／２２
広島 ７／１２～７／２７ マツダ ６／２９
鳥取 ７／１３～７／２５ どらドラパーク ６／２８
島根 ７／１４～７／２７ 松江市営 ６／２２
山口 ７／１３～７／２７ 山口マツダ西京 ６／２２
香川 ７／１３～７／２７ レクザム ６／２１
徳島 ７／１３～７／２８ オロナミンＣ ６／２４
愛媛 ７／１３～７／２８ 坊っちゃん ６／２３
高知 ７／１３～７／２７ 県立春野 ６／２９
福岡 ７／６～７／２８ 久留米市 ６／２１
佐賀 ７／６～７／２１ みどりの森県営 ６／２０
長崎 ７／１１～７／２８ 県営 ６／１４
熊本 ７／７～７／２２ リブワーク藤崎台 ６／２０
大分 ７／７～７／２４ 別大興産 ６／１９
宮崎 ７／６～７／２３ サンマリン ６／１９
鹿児島 ７／６～７／２３ 平和リース ６／２２
沖縄 ６／２２～７／２１ 沖縄セルラー ６／１１
※北・南北海道は一番早い地区大会の開始から表示。７月５日は北・南北海道大会の抽選日。東東京と新潟は７月６日、千葉と富山は１０日、三重と福井は１１日に開会式がある。日程は変更になる可能性がある。
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