第１０１回全国高校野球選手権大会（朝日新聞社、日本高校野球連盟主催）の４９代表を決める地方大会の日程が１１日、発表された。

最も早い開幕は、南北海道と沖縄の２２日。次いで２３日に北北海道、２９日に愛知で始まり、７月１４日の島根で全ての大会の試合がスタートする。

日程が順調に進めば、７月１９日に北北海道で最初の代表校が決まる。同２８日に１７大会で決勝があり、全代表が出そろう予定。参加校数とチーム数は、北北海道、南北海道と富山で全国最後の抽選会がある同５日に確定する。神奈川は６月８日に抽選会が終わっている。

全国大会は８月６日から１６日間（休養日を含む）の日程で、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で開かれる。

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第１０１回全国高校野球選手権地方大会

地区名 日程 主な球場 抽選日

北北海道 ６／２３～７／１９ 旭川スタルヒン ７／５

南北海道 ６／２２～７／２１ 札幌円山 ７／５

青森 ７／９～７／２３ はるか夢 ６／２６

岩手 ７／１１～７／２４ 県営 ６／２６

秋田 ７／１０～７／２０ こまち ６／２０

山形 ７／１１～７／２４ 荘銀・日新 ６／２７

宮城 ７／１３～７／２８ 楽天生命 ６／２８

福島 ７／１０～７／２８ いわきグリーン ６／２５

茨城 ７／６～７／２４ ノーブルホーム ６／２１

栃木 ７／１２～７／２８ 清原 ６／２６

群馬 ７／６～７／２７ 上毛新聞敷島 ６／１４

埼玉 ７／１０～７／２８ 県営大宮 ６／１９

千葉 ７／１１～７／２５ ＺＯＺＯマリン ６／１９

東東京 ７／７～７／２７ 神宮 ６／１５

西東京 ７／６～７／２８ 神宮 ６／１５

神奈川 ７／７～７／２８ 横浜 ６／８

新潟 ７／８～７／２４ ハードオフ ６／２２

長野 ７／６～７／２１ 松本市野球場 ６／２２

山梨 ７／７～７／２４ 山日ＹＢＳ ６／２０

静岡 ７／６～７／２７ 草薙 ６／２２

愛知 ６／２９～７／２８ 岡崎市民 ６／１５

岐阜 ７／１３～７／２７ 長良川 ６／２９

三重 ７／１３～７／２７ 県営松阪 ６／２５

富山 ７／１３～７／２６ 富山市民 ７／５

石川 ７／１２～７／２８ 県立 ６／２６

福井 ７／１３～７／２５ 県営 ７／４

滋賀 ７／７～７／２６ 皇子山 ６／２５

京都 ７／６～７／２４ わかさ京都 ６／２２

大阪 ７／６～７／２８ シティ信金スタ ６／２１

兵庫 ７／６～７／２８ ほっともっと神戸 ６／２５

奈良 ７／１３～７／２８ 佐藤薬品 ７／１

和歌山 ７／１２～７／２８ 紀三井寺 ６／２２

岡山 ７／１３～７／２８ 倉敷マスカット ６／２２

広島 ７／１２～７／２７ マツダ ６／２９

鳥取 ７／１３～７／２５ どらドラパーク ６／２８

島根 ７／１４～７／２７ 松江市営 ６／２２

山口 ７／１３～７／２７ 山口マツダ西京 ６／２２

香川 ７／１３～７／２７ レクザム ６／２１

徳島 ７／１３～７／２８ オロナミンＣ ６／２４

愛媛 ７／１３～７／２８ 坊っちゃん ６／２３

高知 ７／１３～７／２７ 県立春野 ６／２９

福岡 ７／６～７／２８ 久留米市 ６／２１

佐賀 ７／６～７／２１ みどりの森県営 ６／２０

長崎 ７／１１～７／２８ 県営 ６／１４

熊本 ７／７～７／２２ リブワーク藤崎台 ６／２０

大分 ７／７～７／２４ 別大興産 ６／１９

宮崎 ７／６～７／２３ サンマリン ６／１９

鹿児島 ７／６～７／２３ 平和リース ６／２２

沖縄 ６／２２～７／２１ 沖縄セルラー ６／１１

※北・南北海道は一番早い地区大会の開始から表示。７月５日は北・南北海道大会の抽選日。東東京と新潟は７月６日、千葉と富山は１０日、三重と福井は１１日に開会式がある。日程は変更になる可能性がある。