【午前】８時４２分、官邸。５０分、地球温暖化対策推進本部。９時１分、閣議。１６分、国土強靱（きょうじん）化推進本部。２５分、石井啓一国土交通相。２７分、渡辺博道復興相。４０分、トランプ米大統領と電話協議。１０時４分、自民党の松島みどり広報本部長、丹羽秀樹広報戦略局長。１１時１５分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官。２８分、孔鉉佑駐日中国大使の表敬。５０分、自民党政務調査会の田村重信氏。５６分、世耕弘成経済産業相。

【午後】０時５８分、東京・丸の内の東京国際フォーラム。全国市議会議長会定期総会に出席し、あいさつ。１時２２分、官邸。４３分、自民党国防議員連盟の衛藤征士郎会長らから提言書受け取り。２時、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、浅川雅嗣財務官、武内良樹国際局長。２５分、岡本、浅川、武内各氏出る。２９分、麻生氏出る。４４分、国家戦略特区諮問会議。３時２分、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官、鈴木量博北米局長、岡浩中東アフリカ局長。４２分、鈴木氏出る。梨田和也外務省国際協力局長、武内良樹財務省国際局長、寺沢達也経済産業審議官加わる。４時５分、全員出る。６分、まち・ひと・しごと創生会議。３６分、北村滋内閣情報官。５時１３分、ホストタウン首長会議。２６分、経済財政諮問会議。６時２７分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「芙蓉の間」で神道政治連盟国会議員懇談会に出席し、あいさつ。７時１分、東京・京橋の焼き鳥店「伊勢廣 京橋本店」。日本経済新聞社の芹川洋一論説フェロー、丸谷浩史政治部長と食事。長谷川栄一首相補佐官同席。９時２７分、公邸。