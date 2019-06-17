【午前】８時５２分、官邸。５９分、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使。１０時５９分、渡辺克也総務審議官、外務省の森、山崎両外務審議官、冨田Ｇ２０サミット担当大使、浅川雅嗣財務官、寺沢達也経済産業審議官。１１時５１分、自民党の宇宙・海洋開発特別委員会の河村建夫委員長らから提言書受け取り。

【午後】１時４４分、自民党の「男性の育休『義務化』を目指す議員連盟」の松野博一会長らから提言書受け取り。２時４７分、「ふるさと支援フォーラム」に向けたビデオメッセージ収録。３時２分、自民党本部。３分、党全国幹事長会議に出席し、あいさつ。２２分、官邸。４５分、石田真敏総務相、谷脇康彦総務省総合通信基盤局長。４時１０分、和泉洋人首相補佐官。１７分、谷内正太郎国家安全保障局長、森美樹夫内閣情報調査室次長、鈴木哲外務省総合外交政策局長、増子豊防衛省統合幕僚副長。５９分、自民党本部。５時、同党役員会。４１分、新藤義孝衆院憲法審査会与党筆頭幹事。５６分、松島みどり自民党広報本部長。６時２分、官邸。４分、額賀福志郎日韓議員連盟会長。４１分、東京・飯田橋のホテルグランドパレス。日本料理店「千代田」で渡辺恒雄読売新聞グループ本社主筆と食事。９時１分、公邸。