▼１８日

【午前】８時１７分、官邸。２７分、交通安全対策に関する関係閣僚会議。４０分、すべての女性が輝く社会づくり本部。５７分、閣議。９時１３分、総合海洋政策本部会合。３１分、認知症施策推進関係閣僚会議。４１分、根本匠厚生労働相。１０時２８分、野上浩太郎官房副長官。５０分、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、鈴木秀生地球規模課題審議官、浅川雅嗣財務官。１１時２分、浅川氏出る。外務省の宮川学国際文化交流審議官、鈴木哲総合外交政策局長、寺沢達也経済産業審議官加わる。３０分、鈴木秀生、宮川、寺沢各氏出る。３５分、全員出る。５０分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰の間」で、故相沢英之元経済企画庁長官のお別れの会に出席し、献花。

【午後】０時１０分、官邸。４３分、ものづくり産業の女性経営者らと懇談。長谷川栄一首相補佐官同席。１時３８分、竹本直一自民党中小企業・小規模事業者政策調査会長ら。２時１分、平井卓也科学技術担当相、赤石浩一内閣府政策統括官。３時６分、谷内正太郎国家安全保障局長、北村滋内閣情報官。１２分、谷内氏出る。３９分、北村氏出る。５５分、国会。５７分、参院第４３理事会室。４時３分、参院第４３委員会室。参院厚労委員会。５時１０分、官邸。１７分、月例経済報告関係閣僚会議。３０分、茂木敏充経済財政担当相。４０分、兼原信克官房副長官補、外務省の秋葉剛男事務次官、金杉憲治アジア大洋州局長。６時３０分、東京・芝公園のホテル「ザ・プリンスパークタワー東京」。中国料理店「陽明殿」で菅義偉官房長官、河野太郎外相、自民党の山口泰明衆院議員、日本維新の会の下地幹郎衆院議員らと食事。８時７分、公邸。１１時１５分、官邸。

▼１９日

【午前】０時２５分、報道各社のインタビュー。２７分、公邸。