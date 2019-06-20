【午前】９時１７分、官邸。１８分、谷内正太郎国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官。２９分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。１０時４分、梅本和義環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等政府対策本部首席交渉官。２５分、西村康稔、野上浩太郎両官房副長官、谷内国家安全保障局長、外務省の山崎和之外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、鈴木量博北米局長、山上信吾経済局長、梨田和也国際協力局長、浅川雅嗣財務官、松島浩道農林水産審議官、寺沢達也経済産業審議官、篠原康弘国土交通審議官、西田安範防衛審議官。５０分、山崎、山上、梨田、浅川、松島、寺沢、篠原、西田各氏出る。外務省の秋葉事務次官、金杉憲治アジア大洋州局長、岡浩中東アフリカ局長加わる。１１時３分、秋葉、鈴木、岡各氏出る。寺沢、西田両氏加わる。１９分、全員出る。５５分、河村建夫自民党地方創生実行統合本部長らから提言書受け取り。

【午後】１時１分、大西倉雄山口県長門市長。４７分、上川陽子自民党司法制度調査会会長らから提言書受け取り。２時１２分、皇位継承に関する式典委員会。４１分、河野太郎外相。３時、警察庁の栗生俊一長官、大石吉彦警備局長。４時２分、「海の日」行事「海と日本プロジェクト」に向けたビデオメッセージ収録。２０分、古谷一之官房副長官補、外務省の秋葉事務次官、金杉アジア大洋州局長、嶋田隆経済産業事務次官。４５分、健康・医療戦略推進本部。５時５分、柴山昌彦文部科学相、片山さつき地方創生担当相、野上官房副長官、田中耕一島津製作所シニアフェロー、高木義秀福井経編興業社長。１０分、茂木敏充経済財政担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、中村昭裕内閣府審議官、多田明弘、田和宏両政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。４５分、横倉義武日本医師会会長ら。５６分、河井克行自民党総裁外交特別補佐。６時１７分、自民党の松島みどり広報本部長、丹羽秀樹広報戦略局長。３１分、公邸。衛藤晟一首相補佐官、自民党の萩生田光一幹事長代行、義家弘介衆院議員、有村治子、丸川珠代、山谷えり子各参院議員と食事。９時１５分、全員出る。