【午前】８時４１分、官邸。４６分、知的財産戦略本部。９時６分、閣議。２３分、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部。３６分、長野県の阿部守一知事、同県軽井沢町の藤巻進町長。１０時１３分、谷内正太郎国家安全保障局長、森美樹夫内閣情報調査室次長、鈴木哲外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、増子豊統合幕僚副長。４８分、外務省の山崎和之外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使。１１時３分、寺沢達也経済産業審議官加わる。１５分、全員出る。３０分、谷内国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官。

【午後】２時９分、山本利郎全国郵便局長会会長ら。柘植芳文自民党参院議員同席。１１分、山口那津男公明党代表。４５分、西村康稔、野上浩太郎両官房副長官、渡辺克也総務審議官、外務省の山崎外務審議官、冨田Ｇ２０サミット担当大使、鈴木秀生地球規模課題審議官、財務省の武内良樹国際局長、寺沢経産審議官、森本英香環境事務次官。３時２３分、国会。２４分、衆院本会議場。衆院本会議。５９分、官邸。４時、西村、野上両官房副長官、外務省の山崎外務審議官、冨田Ｇ２０サミット担当大使、山上信吾経済局長、松島浩道農林水産審議官、寺沢経産審議官。１７分、山崎、冨田、山上、松島各氏出る。外務省の鈴木総合外交政策局長、梨田和也国際協力局長、篠原康弘国土交通審議官加わる。２５分、全員出る。４０分、北村滋内閣情報官。５時４５分、経済財政諮問会議、未来投資会議の合同会議。６時６分、臨時閣議。１５分、オーストラリアのアボット元首相。４６分、公邸。西村官房副長官、衛藤晟一首相補佐官、山谷えり子自民党参院議員と食事。