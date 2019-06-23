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06月23日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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第４２回全日本おかあさんコーラス九州支部大会（全日本合唱連盟九州支部、大分県合唱連盟、朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が２３日、大分市で２日間の日程を終えた。各日の上位を表彰する「湯けむり賞」は計３２団体。この中から７団体が８月に金沢市で開かれる全国大会に推薦された。
▼全国大会推薦団体 グリーンヒルコール▽エコー西高宮合唱団（以上、福岡）▽ふたば女声合唱団（長崎）▽女声合唱 さや（熊本）▽バイオレットコーラス（宮崎）▽シャンテ・メール▽はな野フラウエンコール（以上、鹿児島）
▼全国推薦以外の湯けむり賞（２日目） 女声合唱団コール・タンポポ▽守恒小学校ＰＴＡコーラス Ｂｅｌｌｅ Ｖｏｉｘ（以上、福岡）▽フローラル・コール（長崎）▽コールいずみ（熊本）▽エリカフラウエンコール▽女声合唱団 ゾネ▽女声合唱団 日田コール・アイリス（以上、大分）▽ヴォーチェ・のべおか（宮崎）▽コール鴨池（鹿児島）
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