写真・図版全国都道府県議会議長らとの懇談会であいさつする安倍晋三首相（中央）＝２０１９年６月２４日午後０時９分、首相官邸、岩下毅撮影

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　【午前】９時１１分、官邸。１５分、谷内正太郎国家安全保障局長、槌道明宏防衛省防衛政策局長。５６分、河野太郎外相、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長。１１時２５分、秋葉氏出る。吉田真人総務省国際戦略局長、武内良樹財務省国際局長、横山紳農林水産省総括審議官、寺沢達也経済産業審議官、由木文彦、篠原康弘両国土交通審議官加わる。５２分、吉田、武内、横山、寺沢、由木、篠原各氏出る。５５分、全員出る。

　【午後】０時５分、都道府県議会議長らと写真撮影。９分、都道府県議会議長との懇談会。５３分、国会。５４分、参院議長応接室。５７分、参院本会議場。１時１分、参院本会議。２時２０分、官邸。３２分、杉山晋輔駐米大使。５９分、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官、鈴木量博北米局長加わる。３時１５分、山崎和之外務審議官、浅川雅嗣財務官、寺沢経産審議官、篠原国交審議官、西田安範防衛審議官加わる。４３分、杉山、秋葉、鈴木、浅川各氏出る。木寺昌人駐仏大使、正木外務省欧州局長、武内財務省国際局長、横山農水省総括審議官、高橋康夫環境省地球環境審議官加わる。４時２６分、谷内、木寺、正木、武内、横山、寺沢、篠原、高橋、西田各氏出る。５４分、全員出る。５８分、国会。５９分、自民党総裁室。５時１分、同党役員会。４８分、官邸。５３分、世耕弘成経産相。６時３９分、自民党本部。自由民主法曹団の会合に出席し、あいさつ。５８分、東京・渋谷のフランス料理店「ロアラブッシュ」。神戸製鋼所の山口貢社長らと食事。９時３５分、公邸。

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