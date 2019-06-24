【午前】９時１１分、官邸。１５分、谷内正太郎国家安全保障局長、槌道明宏防衛省防衛政策局長。５６分、河野太郎外相、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長。１１時２５分、秋葉氏出る。吉田真人総務省国際戦略局長、武内良樹財務省国際局長、横山紳農林水産省総括審議官、寺沢達也経済産業審議官、由木文彦、篠原康弘両国土交通審議官加わる。５２分、吉田、武内、横山、寺沢、由木、篠原各氏出る。５５分、全員出る。

【午後】０時５分、都道府県議会議長らと写真撮影。９分、都道府県議会議長との懇談会。５３分、国会。５４分、参院議長応接室。５７分、参院本会議場。１時１分、参院本会議。２時２０分、官邸。３２分、杉山晋輔駐米大使。５９分、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、森外務審議官、鈴木量博北米局長加わる。３時１５分、山崎和之外務審議官、浅川雅嗣財務官、寺沢経産審議官、篠原国交審議官、西田安範防衛審議官加わる。４３分、杉山、秋葉、鈴木、浅川各氏出る。木寺昌人駐仏大使、正木外務省欧州局長、武内財務省国際局長、横山農水省総括審議官、高橋康夫環境省地球環境審議官加わる。４時２６分、谷内、木寺、正木、武内、横山、寺沢、篠原、高橋、西田各氏出る。５４分、全員出る。５８分、国会。５９分、自民党総裁室。５時１分、同党役員会。４８分、官邸。５３分、世耕弘成経産相。６時３９分、自民党本部。自由民主法曹団の会合に出席し、あいさつ。５８分、東京・渋谷のフランス料理店「ロアラブッシュ」。神戸製鋼所の山口貢社長らと食事。９時３５分、公邸。