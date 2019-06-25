【午前】８時３７分、官邸。４２分、犯罪対策閣僚会議。９時２分、閣議。２８分、河野太郎外相、野上浩太郎官房副長官、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、森健良外務審議官、正木靖欧州局長。１０時２５分、西村康稔、野上両官房副長官、谷内国家安全保障局長、長谷川栄一首相補佐官、横井裕駐中国大使、外務省の森、山崎和之両外務審議官、金杉憲治アジア大洋州局長。５５分、横井、金杉両氏出る。和泉洋人首相補佐官、浅川雅嗣財務官、横山紳農林水産省総括審議官、寺沢達也経済産業審議官、西田安範防衛審議官加わる。１１時５分、西村、野上、谷内、和泉、長谷川、浅川、横山、寺沢、西田各氏出る。１９分、西村、野上、谷内各氏、杉山晋輔駐米大使、外務省の秋葉事務次官、鈴木量博北米局長加わる。４７分、西村、野上、谷内、杉山、森、山崎、鈴木各氏出る。金杉氏加わる。５７分、全員出る。

【午後】０時５２分、国会。５３分、衆院議長応接室。１時、衆院本会議場。２分、衆院本会議。３時５０分、官邸。５２分、麻生太郎副総理兼財務相、岡本薫明財務事務次官。４時３分、岡本氏出る。２８分、麻生氏出る。４５分、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）アブダビ首長国のムハンマド皇太子と電話協議。５時１６分、国家安全保障会議。３６分、麻生副総理兼財務相。５３分、男女共同参画社会づくり功労者らへの表彰、記念撮影。６時８分、功労者らとの懇親会に出席し、あいさつ。４８分、公邸。竹内弘高米ハーバード大経営大学院教授らと食事。柴山昌彦文部科学相、長谷川首相補佐官同席。８時２５分、全員出る。