【午前】８時４５分、羽田空港。５４分、報道各社のインタビュー。９時１７分、昭恵夫人とともに政府専用機で同空港発。１０時８分、伊丹空港着。５８分、大阪市住之江区の国際展示場「インテックス大阪」。主要２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０大阪サミット）の会場を視察。１１時３４分、同区のホテル「ハイアットリージェンシー大阪」。５０分、欧州連合（ＥＵ）のトゥスク常任議長、ユンケル欧州委員長と会談。

【午後】０時４４分、セネガルのサル大統領と立ち話。１時５２分、インドのモディ首相と会談。２時２６分、アルゼンチンのマクリ大統領と会談。３時３５分、文化放送の番組収録でアイドルグループ「関ジャニ∞」の村上信五さんのインタビュー。４時４１分、エジプトのシーシ大統領と会談。５時２４分、シンガポールのリー首相と立ち話。５２分、オーストラリアのモリソン首相と会談。６時５１分、大阪市北区のリーガロイヤルホテル。７時３４分、中国の習近平国家主席と会談。