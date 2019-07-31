【午前】９時５３分、官邸。５４分、報道各社のインタビュー。１０時１分、政府与党政策懇談会。１１時１０分、愛知治郎元自民党参院議員。３２分、加藤康子元内閣官房参与。

【午後】１時４２分、野瀬豊福井県高浜町長ら同県原子力発電所所在市町協議会のメンバー。高木毅自民党衆院議員同席。５８分、西村康稔官房副長官、兼原信克官房副長官補、森健良、山崎和之両外務審議官。３時６分、外務省の秋葉剛男事務次官、森外務審議官。２３分、藤井聡元内閣官房参与。５９分、高村正彦自民党憲法改正推進本部最高顧問。４時４０分、外務省の森、山崎両外務審議官、岡村善文アフリカ開発会議担当大使、牛尾滋アフリカ部長。５時３分、経済財政諮問会議。４０分、臨時閣議。５１分、西村官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、外務省の森、山崎両外務審議官、岡村アフリカ開発会議担当大使、牛尾アフリカ部長。６時３２分、東京・赤坂の中国料理店「メゾン・ド・ユーロン」。成蹊大の友人と食事。９時１１分、東京・富ケ谷の自宅。