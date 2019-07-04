【午前】７時３２分、官邸。５５分、６月下旬からの大雨に関する関係閣僚会議。８時８分、根本匠厚生労働相。３７分、ＪＲ東京駅。４３分、利用客と握手。写真撮影。４８分、やまびこ４３号で同駅発。１０時２０分、ＪＲ福島駅着。４２分、福島市の「あづま果樹園」。桃を試食。街頭演説。

【午後】０時９分、福島県郡山市の「うすい百貨店」前。街頭演説。５３分、同市の焼き肉店「牛豊 朝日店」着。「郡山グランドデザインプロジェクト」の検討会メンバーらと昼食。２時２３分、宮城県蔵王町の東北自動車道蔵王パーキングエリア。休憩。５９分、同県名取市の閖上体育館前。街頭演説。３時３１分、同市の商業施設「かわまちてらす閖上」。視察し、買い物。利用客らと握手。写真撮影。４時３９分、仙台市宮城野区の東北福祉大仙台駅東口キャンパス前。街頭演説。５時２１分、同市青葉区の複合施設「アエル」前。街頭演説。５９分、同区の牛タン専門店「利久 ドン・キホーテ仙台駅前店」。夕食。