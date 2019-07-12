【午前】８時５１分、ＪＲ東京駅。９時、のぞみ２１３号で同駅発。１０時４１分、ＪＲ名古屋駅着。４５分、近鉄名古屋駅。５０分、近鉄特急で同駅発。

【午後】０時１３分、近鉄宇治山田駅着。１８分、三重県伊勢市の伊勢神宮外宮前。街頭演説。５７分、同市のレストラン「勾玉亭」。鈴木英敬三重県知事らと昼食。１時３４分、外宮参道。練り歩き。刃物店「伊勢菊一」で化粧バサミなどを購入。２時３５分、ＪＲ松阪駅前。街頭演説。４時８分、同県鈴鹿市の弁天山公園。街頭演説。５時１２分、同県四日市市の東名阪自動車道御在所サービスエリア。休憩。和菓子店「赤福茶屋」で和菓子と抹茶を購入。４１分、同県桑名市のスーパー「アピタ桑名店」前。街頭演説。６時１７分、近鉄桑名駅。３４分、近鉄特急で同駅発。５１分、近鉄名古屋駅着。５７分、ＪＲ名古屋駅。７時３分、のぞみ２５０号で同駅発。８時４４分、ＪＲ東京駅着。９時８分、東京・富ケ谷の自宅。