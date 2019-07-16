▼１５日

【午前】１０時１７分、羽田空港。４８分、日本航空５１１便で同空港発。１１時５７分、新千歳空港着。

【午後】０時４２分、北海道北広島市の商業施設「三井アウトレットパーク札幌北広島」。利用客らと握手、写真撮影。カフェレストラン「マザーリーフ」で武部新自民党衆院議員らと昼食。ソフトクリーム店「ＭＩＬ ＰＲＥＳＳＯ」で夕張メロンミルクを購入。１時４６分、札幌市清田区役所前。街頭演説。２時３５分、同市厚別区の科学館公園。利用者らと握手、写真撮影。４４分、ＪＲ新札幌駅前。街頭演説。３時５８分、同市中央区の大通公園。練り歩き。４時９分、同区の札幌駅前通地下歩行空間。練り歩き。２８分、ＪＲ札幌駅前。街頭演説。５時１６分、同区の百貨店「札幌三越」前。街頭演説。４８分、同区の札幌駅前通地下歩行空間。練り歩き。６時２分、同区の商業施設「赤れんがテラス」。練り歩き。７時５分、新千歳空港。スープカレー店「ｌａｖｉ 新千歳空港店」で夕食。８時３０分、日本航空５２６便で同空港発。９時４２分、羽田空港着。１０時１７分、自民党本部。１８分、参院選の同党選挙本部の幹部会合。１１時６分、東京・富ケ谷の自宅。

▼１６日

【午前】９時２５分、官邸。３５分、閣議。４８分、外務省の金杉憲治アジア大洋州局長、岡野正敬国際法局長。１０時１１分、ハガティ駐日米大使、谷内正太郎国家安全保障局長、北村滋内閣情報官、鈴木量博外務省北米局長。３７分、自民党本部。同党広報用の動画収録。１１時１７分、ＪＲ東京駅。２４分、はくたか５６１号で同駅発。

【午後】１時１６分、ＪＲ上越妙高駅着。３５分、新潟県上越市のかに池公園。街頭演説。２時５２分、同県柏崎市の文化会館アルフォーレ前。街頭演説。４時１０分、同県小千谷市のスーパー「原信 西小千谷店」前。街頭演説。５時４分、同県長岡市の関越自動車道越後川口サービスエリア。休憩。揚げ餅を購入。３３分、同県南魚沼市のＪＲ六日町駅前。街頭演説。６時２９分、ＪＲ越後湯沢駅。そば店「小嶋屋 越後湯沢店」で夕食。４９分、ＮＨＫのインタビュー収録。７時１分、とき３４２号で同駅発。８時１１分、ＪＲ東京駅着。３６分、自宅。