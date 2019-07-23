【午前】９時４６分、官邸。５０分、浅川雅嗣前財務官に内閣官房参与の辞令交付。１０時２分、閣議。１９分、第７回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）関係閣僚会議。１１時８分、ティジャニ・ムハンマド・バンデ次期国連総会議長の表敬。２６分、秋葉剛男外務事務次官、高橋憲一防衛事務次官。

【午後】０時３４分、井上義行元参院議員。２時、秋葉外務事務次官。１７分、金杉憲治外務省アジア大洋州局長加わる。３５分、秋葉、金杉両氏出る。３６分、自民党細田派の下村博文事務総長。５５分、谷内正太郎国家安全保障局長、外務省の秋葉事務次官、鈴木量博北米局長、高橋防衛事務次官。３時８分、高橋氏出る。１７分、全員出る。２７分、谷内国家安全保障局長、北村滋内閣情報官、鈴木哲外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４時９分、根本匠厚生労働相、厚労省の土生栄二官房長、宮崎雅則健康局長。２３分、土生、宮崎両氏出る。３２分、根本氏出る。４５分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の岡本薫明事務次官、太田充主計局長。５５分、岡本、太田両氏出る。５時５分、麻生氏出る。７分、月例経済報告関係閣僚会議。２４分、北村内閣情報官、秋葉外務事務次官。３８分、秋葉氏出る。５７分、北村氏出る。６時１２分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。自民党の二階俊博幹事長、加藤勝信総務会長、岸田文雄政調会長ら幹部と参院選の慰労会。５１分、東京・赤坂のイタリア料理店「キッチャーノ」。曽我豪・朝日新聞編集委員、小田尚・読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員、山田孝男・毎日新聞特別編集委員、島田敏男・ＮＨＫ名古屋拠点放送局長、粕谷賢之・日本テレビ取締役執行役員、石川一郎・テレビ東京専務取締役、政治ジャーナリストの田崎史郎氏と食事。９時１９分、東京・富ケ谷の自宅。