【午前】１１時３８分、公邸。５８分、官邸。

【午後】０時５１分、谷内正太郎国家安全保障局長、北村滋内閣情報官、金杉憲治外務省アジア大洋州局長、槌道明宏防衛省防衛政策局長。１時５９分、茂木敏充経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、多田明弘、井上裕之両政策統括官。２時３７分、谷内国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、金杉アジア大洋州局長。３時２分、閣議。１６分、根本匠厚生労働相、坂口卓厚労省労働基準局長。４時２分、沖縄県糸満市立西崎中３年の花城未来さんら、沖縄、函館豆記者団の表敬。３１分、経済財政諮問会議。５時１７分、世耕弘成経済産業相、末松信介参院議院運営委員長、加田裕之自民党参院議員。６時２８分、公邸。浅川雅嗣内閣官房参与、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、冨田浩司Ｇ２０サミット担当大使、渡辺克也前総務審議官、寺沢達也前経産審議官ら主要２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０大阪サミット）関係者と食事。７時５１分、全員出る。