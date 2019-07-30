来月１０日、新国立競技場（東京都新宿区霞ケ丘町）周辺の時間貸し駐車場が完全予約制になる。２０２０年の東京五輪・パラリンピックの渋滞対策の一環で、国土交通省が３０日発表した。人が集まる神宮外苑花火大会の日に合わせ、駐車場予約制の効果や運用面の課題を実証実験する。

タイムズ２４、駐車場綜合研究所、三井不動産リアルティ、日本パーキングの４事業者が運営する１２カ所５３台分が対象。２６台分を予約制にするタイムズ２４で午前１０時～１１日午前０時、２３台を予約制にする三井不動産リアルティで１０日午前０時～午後１１時５９分の利用になる。タイムズ２４と駐車場綜合研究所（https://btimes.jp/ ）、三井不動産リアルティ（https://www.repark-toppi.jp/ ）、日本パーキング（https://www.npc-yoyaku.jp/ ）の各社のサイトで予約を受け付けている。