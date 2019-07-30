【午前】９時１９分、自民党本部。２０分、岩手、埼玉両県知事選立候補予定者に推薦証渡し。３１分、同党役員会。１０時５分、官邸。９分、島田和久防衛省官房長。２０分、末宗徹郎、加藤久喜新旧復興庁事務次官、総務省の鈴木茂樹、安田充新旧事務次官、長屋聡、黒田武一郎、山田真貴子各総務審議官、若生俊彦前総務審議官、林崎理消防庁長官、武内良樹財務官、星野次彦国税庁長官、土屋喜久、宮川晃新旧厚生労働審議官、大沢誠、松島浩道新旧農林水産審議官、本郷浩二林野庁長官、山口英彰、長谷成人新旧水産庁長官、経済産業省の安藤久佳、嶋田隆新旧事務次官、田中繁広、寺沢達也新旧経産審議官、宗像直子前特許庁長官、国土交通省の藤田耕三、森昌文新旧事務次官、山田邦博、菊地身智雄新旧技監、栗田卓也、篠原康弘新旧国交審議官、鎌形浩史、森本英香新旧環境事務次官、武田博史、深山延暁新旧防衛装備庁長官ら。４７分、日本台湾交流協会の大橋光夫会長、谷崎泰明理事長。金杉憲治外務省アジア大洋州局長同席。１１時３分、山本順三防災担当相。１９分、関口昌一自民党参院議員会長。４６分、柄沢彰駐パラオ大使、下川真樹太駐ベルギー大使、竹若敬三駐ラオス大使、藤山美典駐ウズベキスタン大使、中前隆博駐アルゼンチン大使、三上正裕駐カンボジア大使。

【午後】１時３５分、岸田文雄自民党政調会長。２時１８分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。４６分、外務省の秋葉剛男事務次官、高橋克彦中東アフリカ局長。３時１分、高橋氏出る。１６分、秋葉氏出る。４時１分、北方少年少女交流事業に参加した北海道根室市立柏陵中３年の柏崎美空さんら中学生の表敬。２０分、北村滋内閣情報官。２５分、谷内正太郎国家安全保障局長加わる。３３分、谷内氏出る。４８分、北村氏出る。５３分、国交省の藤田事務次官、和田浩一航空局長。６時３８分、東京・有楽町のフランス料理店「アピシウス」。前秘書官の島田防衛省官房長、現秘書官と食事。９時４２分、東京・富ケ谷の自宅。