第６４回北海道吹奏楽コンクール（北海道吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は３日目の３１日、札幌コンサートホールＫｉｔａｒａ（札幌市中央区）で編成が３５人以内の「高校Ｂ」と、３５人以内の「大学小編成」、５０人以内の「中学Ａ」があった。高校Ｂの１１団体、大学小編成の５団体、中学Ａの２０団体の順番で出場した。各賞は次の通り（◎は全日本吹奏楽コンクール、○は東日本学校吹奏楽大会に出場）。

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【高校Ｂ】金賞＝旭川大、留萌、北海道栄、○札幌山の手▽銀賞＝釧路明輝、岩見沢緑陵、札幌東、北見柏陽、帯広北▽銅賞＝士別翔雲、函館商

【大学小編成】金賞＝帯広畜産大、東海大札幌校舎▽銀賞＝名寄市立大、釧路工業高専▽銅賞＝函館工業高専

【中学Ａ】金賞＝東神楽、札幌北辰、札幌平岡、◎北斗上磯、芽室、◎札幌清田▽銀賞＝苫小牧明倫、函館桔梗、旭川北門、札幌厚別南、函館戸倉、札幌向陵、帯広南町、遠軽▽銅賞＝斜里、留萌、三笠、釧路町富原、稚内潮見が丘、苫小牧啓北