【午前】９時５８分、官邸。１０時１１分、俳優の杉良太郎氏。３０分、浜田宏一内閣官房参与。１１時１０分、谷内正太郎国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官、防衛省の高橋憲一事務次官、島田和久官房長、槌道明宏防衛政策局長。３２分、谷内、秋葉、槌道各氏出る。４７分、全員出る。

【午後】０時２９分、国会。３１分、衆院第１４控室。３６分、自民党両院議員総会。５１分、同党代議士会。１時、衆院本会議場。２分、衆院本会議。１０分、院内大臣室。郡司彰前参院副議長。１６分、官邸。２時３７分、国会。３９分、院内大臣室。５２分、参院本会議場。３時、第１９９臨時国会開会式。１０分、参院議長応接室。２０分、参院議長室。参院の山東昭子、小川敏夫正副議長。２４分、官邸。５０分、厚生労働省の鈴木俊彦事務次官、宮崎雅則健康局長、外務省の久島直人軍縮不拡散・科学部長。４時１分、谷内国家安全保障局長、秋葉外務事務次官。４１分、鈴木宗男日本維新の会参院議員。５時３分、大谷直人最高裁長官。４５分、薗浦健太郎首相補佐官。