【午前】９時５３分、官邸。１０時３分、閣議。２５分、谷内正太郎国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官、高橋憲一防衛事務次官。１１時２８分、本田悦朗前駐スイス大使。４４分、中満泉国連事務次長。

【午後】１時５９分、西村康稔官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、森健良、山崎和之両外務審議官、武内良樹財務官。３時、古谷一之官房副長官補、山崎重孝内閣府事務次官、末宗徹郎復興庁事務次官。２１分、秋葉外務事務次官。５７分、外務省の森、山崎両外務審議官、岡村善文、森美樹夫両アフリカ開発会議担当大使。４時４４分、北村滋内閣情報官。５時３０分、英国のジョンソン首相と電話協議。６時１０分、東京・平河町のホテル「ルポール麹町」。宴会場「ロイヤルクリスタル」で山本順三国家公安委員長、栗生俊一警察庁長官ら主要２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０大阪サミット）警備関係者の会合に出席し、あいさつ。４８分、東京都渋谷区のイタリア料理店「リストランテＡＳＯ」。