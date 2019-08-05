【午前】９時４６分、官邸。５２分、エボラ出血熱対策に関する関係閣僚会議。５９分、西村康稔官房副長官、谷内正太郎国家安全保障局長、長谷川栄一首相補佐官、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、正木靖欧州局長、高橋克彦中東アフリカ局長。１１時８分、高橋憲一防衛事務次官。３０分、山梨フルーツレディーの田中唯さん、長崎幸太郎山梨県知事らの表敬。

【午後】０時１２分、政府・与党連絡会議。３０分、世耕弘成経済産業相。１時４６分、自民党の額賀福志郎、公明党の井上義久両党東日本大震災復興加速化本部長らから提言書受け取り。２時、世耕経産相、長谷川首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官、経産省の安藤久佳事務次官、保坂伸貿易経済協力局長。３０分、長谷川首相補佐官、森、山崎両外務審議官。３時２８分、技能五輪国際大会を運営する「ワールドスキルズインターナショナル」の総会に向けたビデオメッセージ収録。４０分、和泉洋人首相補佐官、梨田和也外務省国際協力局長、藤井直樹国土交通審議官。４時７分、石井準一自民党参院副幹事長。３８分、茂木敏充経済再生担当相、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等政府対策本部の梅本和義首席交渉官、渋谷和久政策調整統括官。５時２９分、羽田空港。５７分、日本航空２６５便で同空港発。６時５５分、広島空港着。７時５０分、広島市南区のグランドプリンスホテル広島。レストラン「ボストン」で長谷川首相補佐官、秘書官らと食事。同ホテル泊。