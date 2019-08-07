【午前】８時５３分、官邸。９時１５分、エスパー米国防長官の表敬。岩屋毅防衛相同席。１０時２０分、東京都港区の国際医療福祉大三田病院。吉田博美自民党前参院幹事長の見舞い。１１時３分、官邸。５分、西村康稔官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、巻口英司総務省国際戦略局長、山崎和之外務審議官、田中繁広経済産業審議官。

【午後】１時３９分、小泉進次郎自民党衆院議員、フリーアナウンサーの滝川クリステルさん。２時４０分、谷内正太郎国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官、高橋憲一防衛事務次官。３時２０分、「第３２回ＪＡＰＡＮ ＴＥＮＴ 世界留学生交流・いしかわ２０１９」の歓迎式典に向けたビデオメッセージ収録。３０分、山崎外務審議官、武内良樹財務官。４時１３分、西村官房副長官、谷内国家安全保障局長、兼原信克官房副長官補、鈴木哲外務省総合外交政策局長、防衛省の槌道明宏防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５時、一宮なほみ人事院総裁から人事院勧告。６時２２分、報道各社のインタビュー。３７分、東京・銀座の日本料理店「新ばし松山」。