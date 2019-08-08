【午前】９時４分、官邸。１２分、閣議。２９分、厚生労働省の鈴木俊彦事務次官、谷内繁社会・援護局長。１０時９分、岩屋毅防衛相、防衛省の高橋憲一事務次官、槌道明宏防衛政策局長。４４分、山極寿一日本学術会議会長らから主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に向けた各国学術会議の共同声明受け取り。１１時１分、西村康稔官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、外務省の山崎和之外務審議官、岡村善文アフリカ開発会議担当大使、牛尾滋アフリカ部長。

【午後】１時２５分、谷内正太郎国家安全保障局長、前田哲官房副長官補、秋葉剛男外務事務次官、高橋防衛事務次官。２時６分、西村官房副長官、渋谷和久環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）等政府対策本部政策調整統括官。１１分、西村官房副長官、長谷川首相補佐官、外務省の秋葉事務次官、山崎外務審議官、鈴木量博北米局長、梨田和也国際協力局長、武内良樹財務官、大沢誠農林水産審議官。５２分、梨田、大沢両氏出る。田中繁広経済産業審議官、藤井直樹国土交通審議官加わる。３時３分、藤井氏出る。谷内国家安全保障局長、外務省の金杉憲治アジア大洋州局長、高橋克彦中東アフリカ局長、西田安範防衛審議官加わる。２７分、金杉、鈴木、高橋各氏出る。外務省の正木靖欧州局長、牛尾アフリカ部長加わる。４時３２分、谷内、秋葉、正木、牛尾、西田各氏出る。５時１５分、全員出る。２０分、牛尾外務省アフリカ部長。６時２７分、公邸。