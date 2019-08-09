【午前】７時３０分、羽田空港。５７分、日本航空６０５便で同空港発。９時２３分、長崎空港着。１０時３４分、長崎市の平和公園。長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典に参列し、献花、あいさつ。１１時５３分、同市のザ・ホテル長崎ＢＷプレミアコレクション。宴会場「ザ ゴールド」で長谷川栄一首相補佐官、秘書官と昼食。

【午後】０時３４分、宴会場「ザ トパーズ」で「被爆者代表から要望を聞く会」に出席。根本匠厚生労働相同席。１時１４分、宴会場「ザ ジェイド」で記者会見。２時１１分、長崎空港。１２分、支援者らと写真撮影。３時１６分、日本航空６１２便で同空港発。４時４６分、羽田空港着。５時４１分、官邸。４３分、北村滋内閣情報官。５９分、西村康稔官房副長官、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、正木靖欧州局長、高橋克彦中東アフリカ局長。６時２８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「紀尾井なだ万」で菅義偉、杉田和博正副官房長官、北村内閣情報官と食事。８時５５分、東京・富ケ谷の自宅。