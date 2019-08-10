第７回全日本小中学生ダンスコンクール東海大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が１０日、名古屋市の日本特殊陶業市民会館フォレストホールであり、小学生と中学生部門に計３６チームが参加。「横小Ｄｒｅａｍ’ｚ」など９チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の８チームが１０月の全国大会の出場権を得た。

結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。

◇小学生・学校参加の部

【金賞】◎横小Ｄｒｅａｍ’ｚ（静岡県掛川市・横須賀小）▼◎Ｍｒ．Ｌｕｐｉｎ（愛知県岡崎市・生平小）

【銀賞】星☆宇宙（三重県桑名市・星見ケ丘小学校）

【銅賞】レインボー☆ドリーム（名古屋市名東区・西山小）

◇小学生・オープン参加の部

【金賞】◎Ｆａｉｒｙ’ｓ～Ｆｌｕｆｆｙ～（三重県桑名市・Ｆａｉｒｙ’ｓ）▼◎Ｌｅｇａｍｅ（愛知県知立市・Ｓｔｕｄｉｏ Ｄａｎｃｅ Ｂｏｘ）▼Ｓｐｕｎｋｙ（静岡県藤枝市・ＦＬＡＰＰＥＲ Ｄａｎｃｅ＆Ｐｉｌａｔｅｓ Ｓｔｕｄｉｏ）

【銀賞】Ｃｈｅｅｒｆｕｌ ｇｉｒｌｓ（三重県津市・Ｃｈｅｅｒｆｕｌ Ｇｉｒｌｓ）▼Ｊａｃｋｐｏｔ（名古屋市中区・ｍａｒｂｌｅ ｓｔｕｄｉｏ）▼ＤｒｅａｍＧｉｒｌｓ（三重県東員町・Ｄａｎｃｅ ｓｔｕｄｉｏ ａ☆ｍｉｅｕｘ）▼ジュゼッペ（愛知県知多市・ＷＩＮＧ ＢＥＡＴ）▼ミエルコレス（静岡県掛川市・ミエルコレス）▼ＷＢ∞ＯＮＥＮＥＳＳ（静岡県藤枝市・Ｋ・Ｄ・Ｓ・∞わくわくＢＯＸ）▼ＢＯＮＤＳ（愛知県豊田市・ＢＯＮＤＳ）▼ＣＨＥＥＲＬＹＳ（名古屋市中区・ＬＯＩＣＸ☆チアダンススクール）▼ＳＴＡＲ ＳＨＩＮＥ（名古屋市熱田区・ＳＴＡＲ ＣＨＥＥＲ）

【銅賞】Ｓｈｉｎｉｎｇ☆Ｓｔａｒ（岐阜県大垣市・ＪＥＵＧＩＡ ＡＷ大垣）▼Ｓｈｕｔｓｕｊｉｎ（名古屋市中村区・ＡＲＩ ｄａｎｃｅ ｓｔｕｄｉｏ）▼Ｐｏｃｏ ａ ｐｏｃｏ ｋｉｄｓ（岐阜県各務原市・ダンシングＧｌｏｒｉａ）

◇中学生・学校参加の部

【金賞】◎ＦＬＡＰ ＳＨＩＧＡ（名古屋市北区・志賀中）▼◎弥富北中学校ダンス部（愛知県弥富市・弥富北中）▼◎名古屋市立日比津中学校ダンス部（名古屋市中村区・日比津中）

【銀賞】大中ＢＲＡＶＥ’Ｚ（静岡件掛川市・大須賀中）▼ＳＤＦ（名古屋市千種区・椙山女学園中学校ダンス部）

【銅賞】ＩＤＣ（名古屋市千種区・名古屋経済大学市邨中）▼☆ｓｍｉｌｉｅｓ☆（愛知県幸田町・幸田中）▼ＣＲＡＺＹ ＣＯＬＯＲ（名古屋市熱田区・日比野中）

◇中学生・オープン参加の部

【金賞】◎ＳＴＡＲ ＤＩＶＡ（名古屋市熱田区・ＳＴＡＲ ＣＨＥＥＲ）

【銀賞】チームＦＵＴＵＲｅ（岐阜県美濃市・ＦＵＮＦＵＮＦＵＮ）▼Ｆａｉｒｙ’ｓ～Ｆｌａｖｏｒ～（三重県桑名市・Ｆａｉｒｙ’ｓ）▼ＦＬＡＰＰＥＲ（静岡県藤枝市・ＦＬＡＰＰＥＲ Ｄａｎｃｅ＆Ｐｉｌａｔｅｓ Ｓｔｕｄｉｏ）▼Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ♡（三重県鈴鹿市・Ｓｐａｒｋｌｅ☆Ｇｅｍ）▼ＷＢ∞ＯＮＥＮＥＳＳ（静岡県藤枝市・Ｋ・Ｄ・Ｓ・∞わくわくＢＯＸ）

【銅賞】ＪＵＮＣＴＩＯＮ（三重県東員町・Ｄａｎｃｅ ｓｔｕｄｉｏ ａ☆ｍｉｅｕｘ）▼シュ・シュ（岐阜県岐南町・シュ・シュ）▼ＵＴ（静岡県藤枝市・ＦＬＡＰＰＥＲ Ｄａｎｃｅ＆Ｐｉｌａｔｅｓ Ｓｔｕｄｉｏ）