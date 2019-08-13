▼１２日

【午前】７時３５分、羽田空港。８時１０分、昭恵夫人とともに日本航空２９１便で同空港発。９時１７分、山口宇部空港着。４０分、山口県宇部市の故二木秀夫元自民党参院議員宅。弔問。１１時２３分、山口県田布施町の岸家の墓で昭恵夫人、実弟の岸信夫自民党衆院議員とともに祖父岸信介元首相らの墓参り。２７分、同町の岸衆院議員宅。休憩。４８分、同町の大恩寺。昭恵夫人、母親の洋子さん、岸衆院議員とともに岸信介氏の三十三回忌、伯父信和氏の三回忌法要。

【午後】０時３５分、地元住民らと写真撮影。５４分、山口県柳井市の結婚式場「アニバーサリーステージ ベルゼ」。宴会場「キング・クリスタルホール」で昭恵夫人、母親の洋子さん、岸衆院議員とともに「岸信介氏・岸信和氏を偲ぶ会」に出席。昼食。４時４０分、同県長門市の故藤井泰治旧長門市議会議長宅。弔問。５時１５分、同市の支援者宅。弔問。３３分、同市の道の駅「センザキッチン」。「長門おもちゃ美術館」などを視察。大西倉雄同市長同行。利用客らと写真撮影。５１分、同市の支援者宅。弔問。６時９分、同市の松永亘弘元同市議会議長宅。弔問。３０分、同市の後援会関係者宅。弔問。５３分、同市の後援会関係者宅。弔問。７時１４分、同市の旅館「大谷山荘」。３５分、同市で地元住民らと握手、写真撮影。３７分、同市の飲食店「みうら七輪焼」。昭恵夫人とともに後援会若手関係者と夕食。９時１１分、大谷山荘。宿泊。

▼１３日

【午前】８時５２分、山口県長門市の安倍家の墓。父安倍晋太郎元外相の墓参り。昭恵夫人、北村経夫自民党参院議員、大西倉雄同市長同行。５７分、地元支援者らにあいさつ、握手、写真撮影。９時１４分、報道各社のインタビュー。１０時、同県下関市の後援会関係者宅。弔問。４３分、同市の後援会関係者宅。弔問。１１時２７分、同市の安岡病院。医療法人社団松涛会の斎藤正樹理事長の見舞い。５０分、同市の支援者宅。弔問。

【午後】０時２５分、同市の自宅。後援会幹部らと昼食。１時５５分、同市の後援会関係者宅。弔問。２時１８分、同市の支援者宅。弔問。２６分、同市の後援会関係者宅。弔問。３９分、同市の後援会関係者宅。弔問。３時７分、同市の支援者宅。弔問。２９分、同市の後援会関係者宅。弔問。５１分、同市の後援会関係者宅。弔問。４時８分、同市の後援会幹部宅。弔問。４２分、自宅。６時４０分、同市の「やまぎん史料館」。吉村猛山口フィナンシャルグループ社長、神田一成山口銀行頭取らと懇談。７時３２分、同市の関門海峡花火大会会場。練り歩き。あいさつ。昭恵夫人とともに観賞。８時４６分、同市の忌宮神社。数方庭祭であいさつ。練り歩き。９時２６分、同市の正円寺。地元住民らと握手、写真撮影。５１分、同市の鶏料理専門店「金鶏」。昭恵夫人とともに前田晋太郎同市長、後援会若手関係者と夕食。１１時７分、自宅。