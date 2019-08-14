【午前】８時１５分、北九州市八幡東区の母洋子さんの友人宅。弔問。９時１３分、山口県下関市の支援者宅。弔問。３５分、同市の後援会関係者宅。弔問。４８分、同市の後援会関係者宅。弔問。５９分、同市の森山病院。後援会関係者の見舞い。１０時１３分、同市の永冨稔元日本歯科医師会副会長宅を訪問。３６分、同市の支援者宅。弔問。１１時２分、同市の支援者宅。弔問。１４分、同市の後援会幹部宅。弔問。４１分、同市の支援者宅。弔問。

【午後】０時１０分、同市のＪＡ山口県王喜支所。アスパラガス出荷場を視察。生産者らと昼食。１時４６分、山口宇部空港。２時４分、村岡嗣政山口県知事。１５分、河村建夫自民党衆院議員。昭恵夫人同席。５６分、昭恵夫人とともに日本航空２９４便で同空港発。４時１６分、羽田空港着。４６分、官邸。５時１７分、台風１０号に関する関係閣僚会議。６時１２分、東京・富ケ谷の自宅。