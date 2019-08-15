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08月15日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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【午前】９時２２分、官邸。３２分、閣議。４４分、麻生太郎副総理兼財務相、菅義偉官房長官、岩屋毅防衛相、谷内正太郎国家安全保障局長。１０時２１分、菅、岩屋、谷内各氏出る。２３分、麻生氏出る。２４分、河井克行自民党総裁外交特別補佐。３５分、防衛省の高橋憲一事務次官、島田和久官房長。１１時９分、東京・三番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑。献花。１８分、東京・北の丸公園の日本武道館。５１分、全国戦没者追悼式に参列し、式辞、献花。
【午後】０時５４分、官邸。１時５８分、麻生副総理兼財務相。５時８分、谷内国家安全保障局長、秋葉剛男外務事務次官。６時７分、東京・高輪の品川プリンスホテル。宴会場「ダイヤモンド３０」で山口県遺族連盟の会合に出席し、あいさつ。自民党の河村建夫衆院議員、水落敏栄参院議員ら同席。７時３０分、東京・富ケ谷の自宅。
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朝日新聞官邸クラブ