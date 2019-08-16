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08月16日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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第７回全日本小中学生ダンスコンクール東日本大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が１６日、東京・新宿文化センター大ホールで開幕し、中学生部門に計３４チームが参加。「Ｂｏｏ Ｖａｃ」（川崎市・桐光学園中３年）など８チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の５チームが１０月の全国大会の出場権を得た。
結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。
◇中学生・学校参加の部
【金賞】Ｆｉｒｓｔ Ｓｈｉｎｙ（埼玉県川口市・小谷場中）▼◎ＭＤＣ（東京都調布市・明治大学付属明治中）▼平塚市立大住中学校ダンス部（神奈川県平塚市・大住中）▼◎Ｐｏｌａｒｉｓ（東京都品川区・品川女子学院３年）▼トキワ松学園ダンス部（東京都目黒区・トキワ松学園中）▼◎Ｂｏｏ Ｖａｃ（川崎市・桐光学園中３年）▼◎ＳＤＣ（さいたま市・白幡中）▼◎Ｏｎ Ｆｌｅｅｋ（川崎市・桐光学園中学校２年）
【銀賞】Ｉ’ｌｌ ｂｅ（東京都八王子市・八王子学園八王子中）▼御成門中学校ダンス部（東京都港区・御成門中）▼ＬＥＡＰ（東京都品川区・品川女子学院２年）▼Ｂｌｕｅ Ｓｋｙ（東京都千代田区・三輪田学園中ダンスクラブ）▼Ｔｅａｒｓ（東京都葛飾区・本田中ダンス部）▼日本大学第一中学校ダンス部（東京都墨田区・日本大学第一中）▼川崎市立麻生中学校ダンス部（川崎市・麻生中）▼相模女子大学中学部ダンス部（相模原市・相模女子大学中）▼Ｆｕｎ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ（東京都練馬区・関中学校ダンス部）▼Ｎｕ Ｄｉｓｃｏ（東京都荒川区・第七中）▼ＲＡＩＮＢＯＷ ＣＬＵＷ（東京都町田市・南大谷中学校ダンス部）▼目黒区立目黒中央中学校ダンス部（東京都目黒区・目黒中央中）▼昭和学院中学校ダンス部（千葉県市川市・昭和学院中）▼川崎市立稲田中学校チアダンス部（川崎市・稲田中）▼ＫＧＭ ｇｉｒｌｓ（横浜市・関東学院六浦中）▼６ｋｉｓｓ♡（東京都品川区・荏原第六中）▼Ｓｔｙｌｅｒｓ（東京都品川区・伊藤学園）▼星美学園中学校ダンス部（東京都北区・星美学園中）
【銅賞】開智未来中学校ダンス部（埼玉県加須市・開智未来中）▼川崎市立西高津中学校バトン部（川崎市・西高津中）▼宮上 Ｌ．Ｔ．Ｄ（東京都八王子市・宮上中）▼ｔｗｉｌｉｇｈｔ（東京都文京区・本郷台中）▼山手学院中学校ダンス部（横浜市・山手学院中）▼大田区立蒲田中学校ダンス部（東京都大田区・蒲田中）▼桐朋女子中学校ダンス部（東京都調布市・桐朋女子中）▼太洋ダンスクラブ（神奈川県平塚市・太洋中）
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