第７回全日本小中学生ダンスコンクール東日本大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が１７日、東京・新宿文化センター大ホールであり、小学生と中学生部門に計７２チームが参加。「Ｇｒｅｅｓ☆Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ」（東京都豊島区・南池袋小）など１５チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の１０チームが１０月の全国大会の出場権を得た。

結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。

小学生・学校参加の部

【金賞】◎Ｕｎｉｔｙ ６（東京都青梅市・第三小）▼◎ＬＯＣＫ★ＳＨＯＷ ｍＩｎＩ（東京都国立市・国立第六小）▼ＬＯＣＫ★ＳＨＯＷ（東京都国立市・国立第六小）▼◎Ｇｒｅｅｓ☆Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ（東京都豊島区・南池袋小）▼Ｓ・Ｄ・Ｒ（神奈川県茅ケ崎市・汐見台小）▼◎ＳＭＩＬＥ ＧＲＥＥＮ ２０（神奈川県茅ケ崎市・緑が浜小）

【銀賞】Ｍ！－ｃｏｌｏｒ（東京都西東京市・保谷第二小）▼キッズ・レインボー・クローバー（千葉県流山市・長崎小）▼釜南 Ｓｕｍｍｅｒ Ｆｒｉｅｎｄｓ（横浜市・釜利谷南小）▼ＴＲＩＡＮＧＬＥ Ｇ（埼玉県ふじみ野市・三角小）▼ＴＤＣ２０１９（埼玉県富士見市・鶴瀬小）▼ＴＷ－ＣＲＥＷ（東京都江東区・豊洲西小）▼ＣＯＯＬ ＳＴＡＲ ＧＩＲＬＳ（東京都青梅市・第三小）▼ＫＤＣ勝瀬ダンスクラブ（埼玉県富士見市・勝瀬小）▼ゴースト カーニバル（東京都江東区・豊洲西小）▼釜南 Ｄｒｅａｍ Ｇｉｒｌｓ（横浜市・釜利谷南小）▼しもに～ず☆Ｓ２Ｓ☆（東京都江戸川区・下小岩第二小）▼Ａｄｄｉｃｔｅｄ ｔｏ ｄａｎｃｅ（東京都江東区・豊洲西小）▼Ｒｅｆｌｅｃｔ Ｓｔａｒｓ（東京都青梅市・第三小）

【銅賞】二代目ＴＡＫＡＮＥＸＩＬＥ（千葉県長生村・高根小）▼Ｔｒｉａｎｇｌｅ Ｃｒｅｗ ３年２組（埼玉県ふじみ野市・三角小）▼秋津ガールズ（東京都東村山市・秋津小）▼方南スタージャンプ（東京都杉並区・方南小）▼Ｔｒｉａｎｇｌｅ Ｃｒｅｗ ３年１組（埼玉県ふじみ野市・三角小）

◇中学生・オープン参加の部

【金賞】◎ＯＯＰＳ！！（東京都町田市・ダンススタジオウップス）▼◎ＧｌｏｗＢｌｏｏｍ（埼玉県加須市・ＧｌｏｗＢｌｏｏｍ）▼ＶＩＶＥＲＥ☆ＡＬＥＴＴＡ（東京都世田谷区・ＶＩＶＥＲＥ）▼ＪＡＣＫ ＩＮ ＴＨＥ ＢＯＸ（東京都東村山市・ＪＩＢ）▼ｃｈｅｅｒ ｕｐ！！（神奈川県藤沢市・ダンススタジオワッツアップ藤沢校）▼◎ジャミン’オンウェンズデー（群馬県藤岡市・ＴＯＮＮ ＤＡＮＣＥ ＳＣＨＯＯＬ）▼◎ＶＩＯＬＥＴ（埼玉県ふじみ野市・ＶＩＯＬＥＴ）▼◎三丸大サーカス ｆｒｏｍ．Ｂ（神奈川県茅ケ崎市・三丸大サーカス ｆｒｏｍ Ｂ．ｅｘｃｉｔｉｎｇ）▼◎ＡＰＥＸＩＡ（神奈川県座間市・サイ・ダンスフィールド）

【銀賞】Ｕｎｋｎｏｗｎｓ（東京都世田谷区・ＲＨＹＴＨＭＩＣ ＣＬＵＢ）▼ＯＲＥＯ ｂｅａｒｓ（東京都世田谷区・ＪＢＡダンススクール）▼ＣＨＯＰＡＩＮ☆（千葉県船橋市・ＣＨＯＰＡＩＮ☆）▼ＭＰＦダンス部 忍び（山形市・ダンススタジオＭＰＦ）▼Ｂｉｂａｒｚｕ＠ＤＡＮＣＥ部（神奈川県平塚市・森本ジャズ体操教室）▼Ｐｏｉｎｔ Ｌｏｃｋｍａｎ♪（千葉県野田市・ＳＣＯＯＢＹ－ＤＯＯ）▼ｍｅｍｅＤｒｅａｍ３６（東京都板橋区・Ｓｔｕｄｉｏ ｍｅｍｅ）▼Ｓｐａｒｋｌｅ．Ｓ（埼玉県ふじみ野市・Ｓｐａｒｋｌｅ．Ｓ）▼ＭＰＦダンス部 ブラックベリー（山形市・ダンススタジオＭＰＦ）▼ＲＩＲＵｔｉｘ（埼玉県朝霞市・Ｒ．Ｄ．Ｋ）▼ＲＥＹ－ＢＯＲＮ（千葉県市原市・ＲＥＹ－ＢＯＲＮ）▼Ａ・Ｒ・Ｓ（横浜市・ＡＲＳ）▼Ｚ（長野市・Ｚ）▼凹凸（埼玉県蕨市・ｙｕｕｋｉ ｈｉｐ ｈｏｐ）▼Ｒ！Ｎ＃５（千葉県野田市・ＳＣＯＯＢＹ－ＤＯＯ）▼Ｂａｂｙ Ｊａｍ（東京都調布市・Ｂａｂｙ Ｊａｍ）▼ＫＢＳ－ＣＲＥＷ（東京都大田区・ＫＢＳ－ＣＲＥＷ）▼Ｎｏｒｍ（東京都世田谷区・烏山スポーツクラブ ユニオン）▼ＴＥＡＭ☆ＦＩＲＳＴ（東京都中野区・ＪＵＮＩＯＲ ＦＩＲＳＴ）▼Ｂ－ＭＯＮＤ（千葉県茂原市・ＳＴＵＤＩＯ ＢＳＫ）▼ＰＵＲＥ☆ＤＲＥＡＭ（千葉県市川市・ＰＵＲＥ☆ＤＲＥＡＭ）▼ＨＩＧＨ ＴＩＤＥ（東京都世田谷区・ＲＨＹＴＨＭＩＣ ＣＬＵＢ）▼Ｊ．Ｅａｇｌｅ 横浜（横浜市・Ｇ．２４）▼ＷＩＬＤ ＫＩＤＳ（東京都江東区・ＷＩＬＤ ＫＩＤＳ ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ）▼Ｄ－ＭＡＮＩＡＸ（東京都江東区・Ｄ－ＭＡＮＩＡＸ）

【銅賞】Ｍ★ＪＤＰ Ｃｒｅｗ（千葉県船橋市・Ｍ★ＪＤＰ）▼ＡＲＣＯ（東京都練馬区・ＡＲＣＯ）▼ＧＬｉＴＴＥＲ★Ｊｒ（埼玉県ふじみ野市・ＧＬｉＴＴＥＲ★）▼ＫＴ ＳＱＵＡＤ（埼玉県春日部市・春日部キッズダンススクール）▼スターキッズ（千葉県浦安市・スターキッズ）▼Ｓｕｎｎｙ ｐｌａｃｅ☆（東京都練馬区・ＬＩＫＥ ＴＨＥ ＳＵＮ）▼ＶＩＶＥＲＥ☆ＰＡＳＳＯ（東京都小平市・ＶＩＶＥＲＥ）▼キレパンダ☆ＧＯＬＤ（埼玉県春日部市・キレパンダ☆ＧＯＬＤ）▼Ｓｔｏｒｙ（川崎市・Ａｎｇｅｌ Ｆａｍｉｌｉａｒ Ａｃｅ ｔｅａｍ２）▼Ｄ＆Ｂ（埼玉県朝霞市・Ｄ＆Ｂ）▼Ｉｎｆｉｎｉｔｙ（神奈川県伊勢原市・特定非営利活動法人Ｉｎｆｉｎｉｔｙ）▼ＴＯＭＢＯＹ．（埼玉県春日部市・ＤＲＯＰＳ．）▼ＳＰＵＮＫＹ☆ＦＥＤ’Ｓ（東京都品川区・ＳＰＵＮＫＹ☆ＦＥＤ’Ｓ）▼Ｊｒ．ＲＩＲＵ（埼玉県朝霞市・Ｒ．Ｄ．Ｋ）