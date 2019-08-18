写真・図版演技を披露する「ミスターぴょんと愉快な仲間たち」＝２０１９年８月１８日午前１１時４１分、東京都新宿区、伊ケ崎忍撮影

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　第７回全日本小中学生ダンスコンクール東日本大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が１８日、東京・新宿文化センター大ホールであり、小学生部門に計６７チームが参加。「ＮａｍｅｌｅｓｓＨｅｒｏ」（さいたま市・Ｓｔｕｄｉｏ　ＬＡＢＲＡ）など１４チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の８チームが１０月の全国大会の出場権を得た。

　結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。

　◇小学生・オープン参加の部

　【金賞】Ｂ☆Ｂｓｉｓｔｅｒ’ｓ（東京都板橋区・Ｃ☆ＳＤＫ）▼◎ＮａｍｅｌｅｓｓＨｅｒｏ（さいたま市・Ｓｔｕｄｉｏ　ＬＡＢＲＡ）▼◎Ｆ．　Ａ．　ＣＬＯＶＥＲ（横浜市・ＣＹＧＮＥＴ）▼◎Ｊａｒｉｂｕ（東京都練馬区・ＲＥＭＩＸ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｃｈｏｏｌ）▼ＭＵＺＥ（東京都板橋区・Ｓｔｕｄｉｏ　ｍｅｍｅ）▼Ｂｅａｕｔｙ　ｋｉｄｓ（東京都台東区・Ｂｅａｕｔｙ　ｋｉｄｓ）▼◎７→ＧＥＴ！！（千葉県野田市・ＳＣＯＯＢＹ－ＤＯＯ）▼◎ＡＷＥＳＯＭＥ（埼玉県入間市・ｓｔｕｄｉｏ８８）▼◎ＶＩＶＥＲＥ♡ＬＵＣＥ（東京都小平市・ＶＩＶＥＲＥ）▼キャンディキッズ（横浜市・キャンディキッズ）▼ＤＲＯＰＳ．（埼玉県春日部市・ＤＲＯＰＳ．）▼Ａｉｍａｂｌｅ（群馬県藤岡市・ＴＯＮＮ　ＤＡＮＣＥ　ＳＣＨＯＯＬ）▼◎ＭＰＦダンスクラブ５年Ｂ組（山形市・ダンススタジオＭＰＦ）▼◎ＪＡＣＫ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＢＯＸ（東京都東村山市・ＪＩＢ）

　【銀賞】Ｒｈｙｔｈｍｉｃ　ｃｌｕｂ（東京都世田谷区・ＲＨＹＴＨＭＩＣ　ＣＬＵＢ）▼ｍｅｍｅＤｒｅａｍ３１（東京都板橋区・Ｓｔｕｄｉｏ　ｍｅｍｅ）▼ＣＨＥＫＫＩＥＳ（東京都武蔵村山市・ＣＨＥＫＫＩＥＳ　ＤＡＮＣＥ　ＳＣＨＯＯＬ）▼ＦＵＧＡＸ（東京都練馬区・ＳＴＲＡＤＡ　ＳＴＵＤＩＯ）▼ＡＬＡ　ＫＩＤＳ　ＣＲＥＷ（神奈川県伊勢原市・ＡＬＡ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ）▼Ｊ．Ｅａｇｌｅ　埼玉（さいたま市・Ｇ．２４）▼Ｓｗｉｔｃｈ（東京都世田谷区・ＲＨＹＴＨＭＩＣ　ＣＬＵＢ）▼オドリマＣＲＥＷ（東京都武蔵村山市・オドリマＣＲＥＷ）▼ＳＥＡＬ，ｓ（埼玉県春日部市・Ｙ’ｓ　ｓｔｙｌｅ）▼Ｒｈｙｔｈｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ（東京都品川区・ユニスタジオ）▼Ｉｎｆｉｎｉｔｙ府中（東京都府中市・特定非営利活動法人Ｉｎｆｉｎｉｔｙ）▼ｌｉｔｔｌｅ　ＭＥＡＮＡ（埼玉県上尾市・Ｓｔｕｄｉｏ　ＭＥＡＮＡ）▼Ｍｉｌｋｙ　Ｗａｙ（神奈川県川崎市・Ａｎｇｅｌ　Ｆａｍｉｌｉａｒ　Ａｃｅ　ｔｅａｍ１）▼ＶＩＭ　ＳＰＡＲＫ　Ｊｒ（東京都杉並区・Ｖｉｍ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ａｖｅｎｕｅ）▼ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ　ＫＩＤＳ（東京都葛飾区・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ　ＧＲＯＵＰ）▼Ａｍｏｕｒ（東京都江戸川区・Ａｍｏｕｒダンス新体操教室）▼ＤＡＢＯっ娘（東京都江戸川区・ＤＡＮＣＥ　ＡＲＴ　ＢＯＸ）▼下北ＲＡＩＮＢＯＷＳ（東京都世田谷区・Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍｉｓａ－Ｋｉｄｓ）▼Ｔｅａｍ　Ｚ（東京都足立区・ＤＡＮＣＥ　ＧＲＯＵＰ　Ｚ）▼ミスターぴょんと愉快な仲間たち（東京都世田谷区・三宿こどもアスリートクラブ）▼ＫｉｃｋＡｓｓ（埼玉県加須市・ＫｉｃｋＡｓｓ）▼ＭＰＦ　Ｑｕｅｅｎ　Ｂｅｅ（山形県山形市・ダンススタジオＭＰＦ）▼ＣＬＥＡＲ（埼玉県加須市・ＢＵＤＢ）▼ＶＩＶＥＲＥ♡ｃｉｃｃｉ（東京都小平市・ＶＩＶＥＲＥ）▼創（東京都杉並区・みんなのスタジオ）▼ティンカーベル（神奈川県平塚市・森本ジャズ体操教室）▼Ｒ．　Ｓｔｙｌｅ　Ｃｒｅｗ（千葉県柏市・Ｒ．　Ｓｔｙｌｅ　Ｃｒｅｗ）▼Ｍ★ＪＤＰ　Ｓｔｒｅａｍ．（千葉県船橋市・Ｍ★ＪＤＰ）▼キャンディ☆ルーキーズ（横浜市・キャンディキッズ）▼Ｂ－ＣＵＯＲＥ（千葉県茂原市・ＳＴＵＤＩＯ　ＢＳＫ）▼はるいずむＨＥＲＯ（東京都多摩市・ＴＤＣはるいずむ）▼ＶＩＶＥＲＥ♡ｃａｒｉｎｏ（東京都世田谷区・ＶＩＶＥＲＥ）

　【銅賞】ＳＴＥＥＺ（東京都世田谷区・烏山スポーツクラブ　ユニオン）▼Ｇｅｔ　Ｌａｄｙ（神奈川県川崎市・スポーツアカデミー新城１７時クラス）▼Ｔｉｐ　Ｔｏｐ（東京都足立区・ＤＡＮＣＥ　ＧＲＯＵＰ　Ｚ）▼Ｂｅａｕｔｙ　ｋｉｄｓ　Ｊｒ．（東京都台東区・Ｂｅａｕｔｙ　ｋｉｄｓ）▼Ｓｕｎｓｈｉｎｅ☆（東京都練馬区・ＬＩＫＥ　ＴＨＥ　ＳＵＮ）▼ＧＬｉＴＴＥＲ★ＫｉＤＳ（埼玉県ふじみ野市・ＧＬｉＴＴＥＲ★）▼Ｓａｔｕｒｄａｙ　ｄａｎｃｅ♪（神奈川県川崎市・中原元気クラブ）▼Ａｗａｒｄ　Ｇｉｒｌ（神奈川県川崎市・スポーツアカデミー新城１５時クラス）▼春日部キッズダンススクール（埼玉県春日部市・春日部キッズダンススクール）▼ＳＣチアーズ　シャイニースター　Ｊｒ（栃木県宇都宮市・ＳＣチアーズ　シャイニースター）▼大凧ＣＲＥＷ（埼玉県春日部市・春日部キッズダンススクール）▼キッズビート（神奈川県大和市・キッズビート）▼Ｓｕｎ　Ｆｌｏｗｅｒｓ（埼玉県富士見市・スポーツスパ　アスリエ鶴瀬）▼Ｓｕｐｅｒ　Ｓｔａｒ（東京都世田谷区・Ｄａｎｃｅ　Ｃｉｒｃｌｅ　Ｓｕｐｅｒ　Ｓｔａｒ）▼Ｄ－Ｄ－Ｃｒｅｗ（埼玉県蕨市・Ｄ－Ｄ－Ｃｒｅｗ）▼Ｓｏｌｅｉｌ（東京都足立区・キッズダンスＳｏｌｅｉｌ）▼ラソＤＳ＠十日町おやこ劇場（新潟県十日町市・ラソダンススクール＠十日町おやこ劇場）▼Ｄｒｅａｍｙ　Ｗｉｎｇｓ＊（さいたま市・Ｋ＊ｃａｒａｔ　Ｄａｎｃｅ　Ｔｅａｍ）▼浜見平こどもダンスクラブ（神奈川県茅ケ崎市・浜見平こどもダンスクラブ）▼フェアリーデビルガールズ７（東京都八王子市・八王子市体操連盟ダンス部ＱｂｉｃＳ～キュービック・エス～）▼ＳＣチアーズ　シャイニースター（栃木県宇都宮市・ＳＣチアーズ　シャイニースター）

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