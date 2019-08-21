第７回全日本小中学生ダンスコンクール九州大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が２１日、福岡市民会館大ホールであり、小学生部門と中学生部門に計４４チームが参加。「永小スマイルキラーズ」（北九州市八幡西区・永犬丸小）など１３チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の７チームが１０月の全国大会の出場権を得た。

結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。

小学生・学校参加の部

【金賞】◎永小スマイルキラーズ（北九州市八幡西区・永犬丸小）

【銀賞】ＫＵＴＡ ＤＲＥＡＭＥＲＳ（長崎県対馬市・久田小）▼ＩＺＵＨＡＲＡＣＨＩＬＤＲＥＮ（長崎県対馬市・厳原小）

【銅賞】西陵ＤＡＮＣＥ ＣＲＥＷ（福岡市西区・西陵小）

小学生・オープン参加の部

【金賞】Ｆｕｎｋｙ ｃｈａｒｍ！（北九州市八幡東区・Ｓ．Ｄ．Ｅ ＣＩＴＹ）▼Ａｌｄｅｂａｒａｎ（福岡市西区・Ｓ☆Ｓ）▼◎Ｈｉ☆ｔｏｕｃｈ（福岡県八女市・ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＬＯＲ）▼◎ｒｏｕｇｈ ＪｅｓｓｉｃａＭＳ（那覇市・ｒｏｕｔｉｎｅｊｉｖｅ）

【銀賞】ＥｇｇＢａｂｙ（福岡市西区・Ｓ☆Ｓ）▼Ａｄｖａｎｃｅ（福岡県新宮町・Ｐｉｎｋｙ＆Ｃａｎｄｙ Ｄｒｏｐｓ）▼ｆａｔｉｎｅ（熊本市北区・Ｃｈｅｒｒｙ Ｂｌｏｓｓｏｍ）▼ＢＲＡＴ（那覇市・Ｄａｎｃｅ ａｃａｄｅｍｙ ＭＵＦＡ）▼星空びすけっと（大分市・星空びすけっと）

【銅賞】Ｒｏｃｋ Ｕｎｄｅｒ Ｓｔｅａｄｙ（福岡県志免町・ＡＩ ＤＡＮＣＥ ＣＬＵＢ）▼Ｋ ＳＴＵＤＩＯ ＫＩＤＳ ＤＡＮＣＥ ＣＲＥＷ（山口市・Ｄｒｓ． Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｋ ＳＴＵＤＩＯ）▼Ｃｈｅｒｒｙ’ｓ（山口市・スポーツクラブＮＡＰ）▼Ｍ２シスターズ（福岡県筑紫野市・Ｍ２スタジオ）▼ＲＥＤ ＢＯＹＺ ａｎｄ ＲＥＤ ＧＩＲＬＺ（福岡市中央区・ＯＤＯＲＩＭＩＧＡＫＵ ｄａｎｃｅ ｓｔｕｄｉｏ）

中学生・学校参加の部

【金賞】上津役中学校ダンス部（北九州市八幡西区・上津役中）▼◎清松ガールズ（福岡市・箱崎清松中）

【銀賞】ＦｌｙｉｎｇＢｌｏｓｓｏｍ（北九州市戸畑区・飛幡中）▼ａｂｌａｚｅ（大分市・城東中）▼野田学園中学校ダンス部（山口市・野田学園中）▼ｎｏｖａ（大分市・城東中）

【銅賞】Ｂｒｉｇｈｔ．Ｇ（福岡県大任町・大任中）

中学生・オープン参加の部

【金賞】Ｂｅｔｔｙ（福岡市東区・Ｐｉｎｋｙ＆Ｃａｎｄｙ Ｄｒｏｐｓ）▼ｉ－ＢＬＵＥ Ｃａｔ’ｓ（福岡市東区・ＮＴＤＭ ＣＲＥＷ）▼◎ＤｉｒｔｙＭａｌｔｉｎｉ（沖縄県宜野座村・宜野座ＧＫＳ）▼◎ＮＥＸＴ（福岡県古賀市・Ｐｉｎｋｙ＆Ｃａｎｄｙ Ｄｒｏｐｓ）▼◎ｅｃｌｉｐｓｅ（沖縄県浦添市・ＨＯＭＥＬＡＮＤ ＯＫＩＮＡＷＡ）▼ＴＥＡＭ☆ＣＯＬＯＲ（福岡県八女市・ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＬＯＲ）

【銀賞】ＴＩＡ（福岡県久留米市・草野キッズビクス）▼Ｍ２姫（福岡県筑紫野市・Ｍ２スタジオ）▼ＬＧＳ（那覇市・Ｄａｎｃｅ ａｃａｄｅｍｙ ＭＵＦＡ）▼ａＫ￠ｅｎｔ（熊本市北区・ａＫ￠ｅｎｔ）▼ｅｇｏｉｓｔ（福岡市早良区・ｅｍａｎａｔｉｏｎｃｒｅｗ）▼ＨＯＴ ＫＩＤＳ（福岡県春日市・ＨＯＴ ＫＩＤＳ）▼Ａｌｅｔｔａ（熊本市北区・Ｃｈｅｒｒｙ Ｂｌｏｓｓｏｍ）▼ｇａｚｅ！ Ｎｅｘｕｓ ５（北九州市八幡東区・Ｓ．Ｄ．Ｅ ＣＩＴＹ）

【銅賞】Ｔｈｅ Ｓｋｙ’ｓ ｔｈｅ Ｌｉｍｉｔ（福岡市中央区・ボランティア団体ヤングアメリカンズ福岡）▼Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ｓｈｉｎｅ☆（福岡県大野城市・ＲＩＳＥ ＵＰ ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ）▼ｏｎｌｙ Ｂａｍｂｉｎａ（北九州市八幡西区・ＢＡＭＢＩＮＡ）▼のぞみじむなすてぃっく（福岡県筑紫野市・のぞみじむなすてぃっく）▼ＲＡＭＯＳ（福岡市西区・Ｓ☆Ｓ）