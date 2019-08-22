【午前】９時３分、官邸。１５分、西村康稔官房副長官、長谷川栄一首相補佐官、外務省の森健良、山崎和之両外務審議官、山上信吾経済局長、武内良樹財務官、田中繁広経済産業審議官。１０時３分、閣議。１３分、山下貴司法相。１１時、自衛隊幹部の離着任あいさつ。１７分、兼原信克官房副長官補、外務省の秋葉剛男事務次官、森外務審議官。

【午後】１時４３分、森山裕自民党国対委員長。江藤拓首相補佐官同席。２時４分、国家安全保障会議。世耕弘成経産相、石井啓一国土交通相同席。３６分、西村官房副長官、長谷川首相補佐官、外務省の森外務審議官、正木靖欧州局長、高橋克彦中東アフリカ局長。５７分、高橋氏出る。武内財務官、田中経産審議官、藤井直樹国交審議官、西田安範防衛審議官加わる。３時４２分、正木、武内両氏出る。鈴木量博外務省北米局長加わる。４時、秋葉外務事務次官、武内財務官加わる。３４分、全員出る。４３分、北村滋内閣情報官。５時２１分、鈴木俊彦厚生労働事務次官。５６分、石川正一郎拉致問題対策本部事務局長。６時３３分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で経団連の御手洗冨士夫、榊原定征両名誉会長、三村明夫日本商工会議所会頭、桜田謙悟経済同友会代表幹事ら財界人と食事。８時３２分、東京・富ケ谷の自宅。