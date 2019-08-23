写真・図版金賞を受賞した「弘道ダンスサークルヒボッコ」＝２０１９年８月２３日午後、大阪府高槻市、槌谷綾二撮影

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　第７回全日本小中学生ダンスコンクール西日本大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が２３日、大阪・高槻現代劇場大ホールであり、小学生部門に計２９チームが参加。「ＭＣＲＯＳＳ」（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＭＩＮＴ）など８チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の４チームが１０月の全国大会の出場権を得た。

　結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。

小学生・学校参加の部

　【金賞】◎弘道ダンスサークルヒボッコ（兵庫県豊岡市・弘道小）

　【銀賞】ガーデン（大阪府八尾市・美園小学校ダンス部）▼フレンズ（大阪府吹田市・吹田第三小）▼北冠ＨＯＰＳＴＥＰ　ＵＰ（大阪府高槻市・北大冠小ダンスクラブ）▼ダイダイオレンジ（大阪府吹田市・吹田第三小）

　【銅賞】Ｆｉｒｓｔ　Ｌｉｇｈｔ（大阪市・矢田北小）

小学生・オープン参加の部

　【金賞】ＴＨＥちっちゃーず（大阪市・Ｔｉ－ｃｃｈａキッズダンススクール）▼Ｎａｔｔｙ　Ｃｌａｎ（大阪府高槻市・マスミダンスサークル）▼◎ｌｏｃｏ　ｃｈｅｒｒｙ（大阪府門真市・Ｓｔｕｄｉｏ　ＡＳ）▼ＬＡ★く　ＬＡＣＫ（滋賀県栗東市・ＬＡ★く　ＬＡＣＫ）▼◎ＭＣＲＯＳＳ（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＭＩＮＴ）▼ＦＥＥＬ（兵庫県宝塚市・スタジオＯＺ）▼◎ＹＥＳ！！！（大阪府泉大津市・ダンススタジオ　きらり☆）

　【銀賞】ＩＮＡ☆ＫＩＤＳ（兵庫県猪名川町・Ｋ☆Ｃ☆Ｓ）▼ＳＨＡＤＥ★ＦＯＲＣＥ（兵庫県西宮市・ＴＨＥ　ＡＳＩＡＮ　ＲＯＳＥＳ）▼ＲＯＣＫ★ＳＴＡＲ（兵庫県川西市・ＫＡＯＲＩＮ★ＤＡＮＣＥＲＳ　ＣＬＵＢ）▼ＭＪＯＫＥＲ（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＭＩＮＴ）▼１ＳＴ　ＰＥＮＧＵＩＮ（福井県敦賀市・ＯＮＥ　ＯＶＥＲ　Ｆ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ）▼ＣＨＡＣＨＡ☆ＣＡＮ（滋賀県栗東市・ＣＨＡＣＨＡ☆ＣＡＮ）▼ＧＯＬＤＥＮ☆ＷＯＯＫＹ（兵庫県猪名川町・猪名川町文化協会所属　ダンス　デ　フレンズ）▼Ｐｌｕ☆ｃｈｅ（大阪府寝屋川市・ピンクチャイルド）▼ｃｏｔｔｏｎ　ｃａｎｄｙ（神戸市・Ｓｈａｎｔｙ　ｆｒｏｍ　ｗｉｔｈ－Ｔ）

　【銅賞】Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ａｑｕａ（兵庫県神戸市・Ｓｈａｎｔｙ　ｆｒｏｍ　ｗｉｔｈ－Ｔ）▼カリスタ★ミドル（大阪府吹田市・緑地スポーツクラブ（株））▼Ｋｉｄｓ　Ｃｈｅｅｒ　Ｐｅａｃｈｅｓ！（奈良県奈良市・Ｋｉｄｓ　Ｃｈｅｅｒ　Ｐｅａｃｈｅｓ！）▼ＫＣＰ　ＪＥＷＥＬＳ（奈良市・Ｋｉｄｓ　Ｃｈｅｅｒ　Ｐｅａｃｈｅｓ！）▼ｓｔｏｒｍ（大阪府枚方市・ｓｔｕｄｉｏ　ＰＹＧＭＹ）▼ＳＭＩＬＥ　ＣＡＮＤＹ　Ｌｉｔｔｌｅ（京都市・ＳＭＩＬＥ　ＣＡＮＤＹ）▼Ｌｉｔｔｌｅ☆Ｓｍｉｌｅ（神戸市・Ｌｉｔｔｌｅ☆Ｓｍｉｌｅ）

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