第７回全日本小中学生ダンスコンクール西日本大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が２３日、大阪・高槻現代劇場大ホールであり、小学生部門に計２９チームが参加。「ＭＣＲＯＳＳ」（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ ＭＩＮＴ）など８チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の４チームが１０月の全国大会の出場権を得た。

結果は次の通り。◎は全国大会出場チーム。

小学生・学校参加の部

【金賞】◎弘道ダンスサークルヒボッコ（兵庫県豊岡市・弘道小）

【銀賞】ガーデン（大阪府八尾市・美園小学校ダンス部）▼フレンズ（大阪府吹田市・吹田第三小）▼北冠ＨＯＰＳＴＥＰ ＵＰ（大阪府高槻市・北大冠小ダンスクラブ）▼ダイダイオレンジ（大阪府吹田市・吹田第三小）

【銅賞】Ｆｉｒｓｔ Ｌｉｇｈｔ（大阪市・矢田北小）

小学生・オープン参加の部

【金賞】ＴＨＥちっちゃーず（大阪市・Ｔｉ－ｃｃｈａキッズダンススクール）▼Ｎａｔｔｙ Ｃｌａｎ（大阪府高槻市・マスミダンスサークル）▼◎ｌｏｃｏ ｃｈｅｒｒｙ（大阪府門真市・Ｓｔｕｄｉｏ ＡＳ）▼ＬＡ★く ＬＡＣＫ（滋賀県栗東市・ＬＡ★く ＬＡＣＫ）▼◎ＭＣＲＯＳＳ（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ ＭＩＮＴ）▼ＦＥＥＬ（兵庫県宝塚市・スタジオＯＺ）▼◎ＹＥＳ！！！（大阪府泉大津市・ダンススタジオ きらり☆）

【銀賞】ＩＮＡ☆ＫＩＤＳ（兵庫県猪名川町・Ｋ☆Ｃ☆Ｓ）▼ＳＨＡＤＥ★ＦＯＲＣＥ（兵庫県西宮市・ＴＨＥ ＡＳＩＡＮ ＲＯＳＥＳ）▼ＲＯＣＫ★ＳＴＡＲ（兵庫県川西市・ＫＡＯＲＩＮ★ＤＡＮＣＥＲＳ ＣＬＵＢ）▼ＭＪＯＫＥＲ（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ ＭＩＮＴ）▼１ＳＴ ＰＥＮＧＵＩＮ（福井県敦賀市・ＯＮＥ ＯＶＥＲ Ｆ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ）▼ＣＨＡＣＨＡ☆ＣＡＮ（滋賀県栗東市・ＣＨＡＣＨＡ☆ＣＡＮ）▼ＧＯＬＤＥＮ☆ＷＯＯＫＹ（兵庫県猪名川町・猪名川町文化協会所属 ダンス デ フレンズ）▼Ｐｌｕ☆ｃｈｅ（大阪府寝屋川市・ピンクチャイルド）▼ｃｏｔｔｏｎ ｃａｎｄｙ（神戸市・Ｓｈａｎｔｙ ｆｒｏｍ ｗｉｔｈ－Ｔ）

【銅賞】Ｔｗｉｎｋｌｅ Ａｑｕａ（兵庫県神戸市・Ｓｈａｎｔｙ ｆｒｏｍ ｗｉｔｈ－Ｔ）▼カリスタ★ミドル（大阪府吹田市・緑地スポーツクラブ（株））▼Ｋｉｄｓ Ｃｈｅｅｒ Ｐｅａｃｈｅｓ！（奈良県奈良市・Ｋｉｄｓ Ｃｈｅｅｒ Ｐｅａｃｈｅｓ！）▼ＫＣＰ ＪＥＷＥＬＳ（奈良市・Ｋｉｄｓ Ｃｈｅｅｒ Ｐｅａｃｈｅｓ！）▼ｓｔｏｒｍ（大阪府枚方市・ｓｔｕｄｉｏ ＰＹＧＭＹ）▼ＳＭＩＬＥ ＣＡＮＤＹ Ｌｉｔｔｌｅ（京都市・ＳＭＩＬＥ ＣＡＮＤＹ）▼Ｌｉｔｔｌｅ☆Ｓｍｉｌｅ（神戸市・Ｌｉｔｔｌｅ☆Ｓｍｉｌｅ）