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08月24日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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第７回全日本小中学生ダンスコンクール西日本大会（朝日新聞社主催、キユーピー協賛）が２４日、大阪・高槻現代劇場大ホールであり、中学生部門に計４１チームが参加。「樟蔭中学校ダンスクラブ」（大阪府東大阪市・樟蔭中）など１１チームが金賞に輝き、そのうち成績上位の７チームが１０月の全国大会の出場権を得た。
結果は次の通り。◎は全国大会出場権を得たチーム。
【金賞】◎樟蔭中学校ダンスクラブ（大阪府東大阪市・樟蔭中）▼◎高槻市立阿武山中学校ダンス部（大阪府高槻市・阿武山中）
▼◎大阪市立宮原中ダンス部Ａチーム（大阪市・宮原中）
【銀賞】関西学院中学部ダンス部（兵庫県西宮市・関西学院中学部）▼吹田市立第五中学校（大阪府吹田市・第五中）▼島本町立第一中学校ダンス部（大阪府島本町・第一中）▼大津市立伊香立中学校ダンス部（大津市・伊香立中）▼鳥取中学校ダンス部（大阪府阪南市・鳥取中）▼ＨＤＣ（堺市・平井中学校ダンスクラブ）▼愛好（大阪府吹田市・第一中）▼清心中学校ダンス部（岡山県倉敷市・清心中）▼Ｃｈｅｅｒｆｕｌ Ｇｉｒｌｓ（大阪市・市岡中学校ダンス同好会）▼大阪市立宮原中ダンス部Ｂチーム（大阪市・宮原中）▼吹田市立山田中学校ダンス部（大阪府吹田市・山田中）
【銅賞】大阪市立築港中学校（大阪市・築港中）
【金賞】◎Ｐｉｅｒｒｏｔ（大阪府寝屋川市・ピンクチャイルド）▼ＤＡＷＮＭ（兵庫県宝塚市・Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ ＭＩＮＴ）▼ＳｗｉｎＧｙ（大阪府門真市・Ｓｔｕｄｉｏ ＡＳ）▼Ｓｈｉｒｌｅｙ Ｔｅｍｐｌｅ（徳島県北島町・ダンススタジオ ＶＩＶＩＤ 徳島）▼◎ＡＫＡＮＥｃｒｅｗ（岡山市・ＡＫＡＮＥｃｒｅｗ ｆｒｏｍ ＶＥＲＴＥＸ）▼◎ＬＴＤ☆Ｌｅｇｅｎｄ・Ｃｒｅｗ（大阪府茨木市・ＬＴＤ Ｄａｎｃｅ ｓｔｕｄｉｏ）▼ＡＤＶＥＬ（兵庫県宝塚市・Ｔ’ｓ－ＢＯＸ Ｄａｎｃｅ Ｓｃｈｏｏｌ）▼◎ＢＡＢＹ☆ＬＯＣＫ（兵庫県猪名川町・猪名川町文化協会所属 ダンス デ フレンズ）
【銀賞】Ｃｈｅｒｒｙｓｈ（大阪府高槻市・ＴＤ＊Ｇｒｏｗ）▼Ｙｅｌｌｏ ｍａｔｉｃ ＣＨＩＬＤ（大阪府茨木市・Ｐｌａｙ ｇｒｏｕｎｄ ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ）▼カリスタ★ビッグ（大阪府吹田市・緑地スポーツクラブ（株））▼ＪＡＳＡＲＩ（大阪府吹田市・朝日スポーツクラブ［ＢＩＧ－Ｓ江坂］）▼Ｃ．Ｃ！！！（大阪府吹田市・Ｃ．Ｃ！！！）▼Ｔｅａｍ Ｃｈｉｋａ Ｂｅａｔ Ｊｒ．（兵庫県西宮市・Ｔｅａｍ Ｃｈｉｋａ Ｄａｎｃｅ Ｓｐａｃｅ）▼Ｔ－ＳＰＩＣＡ（大阪府高槻市・スポーツクラブトライ）▼ＬｉＬ ＧＥＭ（大阪府茨木市・Ｐｌａｙ ｇｒｏｕｎｄ ｄａｎｃｅ ｓｃｈｏｏｌ）▼ＬＩＢＥＲＴＹ（大阪府枚方市・ＬＩＢＥＲＴＹ）▼ｋｉｔｔｙ ｋｉｔｔｙ（大阪市・ニッコースポーツ ジュニアダンススクール）
【銅賞】ＳＭＩＬＥ ＣＡＮＤＹ Ｋｉｄｓ（京都市・ＳＭＩＬＥ ＣＡＮＤＹ）▼Ｂｌｕｅ Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ（松江市・ＮＰＯ法人しんじ湖スポーツクラブ）▼ｂｔ’ｓ大正校（大阪市・ｂｔ’ｓ大正校）▼ふぁんきぃ☆Ｃｏｏｌ（大阪府高槻市・ふぁんきぃ☆かんぱにー）▼フラクタルアリー（松山市・ａｓｋ新体操クラブ）▼Ｍｉｘｘ Ｄａ（兵庫県尼崎市・Ｍｉｘｘ Ｄａｎｃｅ Ｓｃｈｏｏｌ）▼ガーデンＭＲＵ＋（大阪府八尾市・久宝寺中）
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