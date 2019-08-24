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08月24日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
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第７４回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の中学校Ａ編成の部（５０人以下）が２４日、浜松市中区のアクトシティ浜松であった。２０校が出場し、６校が金賞に輝いた。最優秀の朝日新聞社賞に選ばれた日進市立日進西（愛知）のほか、浜松市立開成（静岡）、長野市立東北（長野）の計３校が東海支部代表として、１０月１９日に名古屋国際会議場で開かれる全日本吹奏楽コンクールに出場する。
結果は次の通り。（出演順、◎は最優秀、◎○は東海支部代表）
【中学校Ａ】
《金賞》日進市立日進（愛知）、◎日進市立日進西（同）、○浜松市立開成（静岡）、松本市立鎌田（長野）、浜松市立天竜（静岡）、○長野市立東北（長野）
《銀賞》浜松市立南部（静岡）、上田市立第二（長野）、四日市市立南（三重）、松本市立梓川（長野）、浜松市立湖東（静岡）、春日井市立中部（愛知）、名古屋市立植田（同）、岡崎市立北（同）、四日市市立内部（三重）
《銅賞》碧南市立南（愛知）、大垣市立東（岐阜）、四日市市立朝明（三重）、神戸町立神戸（岐阜）、池田町立池田（同）
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