メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ
08月30日朝日新聞デジタル朝刊記事一覧へ（朝5時更新）
新着記事一覧へ
日本サッカー協会は３０日、９月１０日のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会アジア２次予選、ミャンマー戦に臨む日本代表メンバー２３人を発表した。
チームは、９月５日に茨城・カシマスタジアムで国際親善試合、キリンチャレンジカップのパラグアイに臨み、アウェーのミャンマー戦に向かう。
メンバーは以下の通り。 ▽ＧＫ 川島（ストラスブール）、権田（ポルティモネンセ）、シュミット（シントトロイデン）▽ＤＦ 長友（ガラタサライ）、吉田（サウサンプトン）、酒井（マルセイユ）、植田（セルクル・ブリュージュ）、安西（ポルティモネンセ）、畠中（横浜マ）、冨安（ボローニャ）▽ＭＦ 原口（ハノーバー）、柴崎（デポルティボ）、遠藤（シュツットガルト）、伊東（ゲンク）、橋本（ＦＣ東京）、中島（ポルト）、南野（ザルツブルク）、板倉（フローニンゲン）、堂安（ＰＳＶアイントホーフェン）、久保（マジョルカ）▽ＦＷ 永井（ＦＣ東京）、大迫（ブレーメン）、鈴木（札幌）
新着ニュース
あわせて読みたい
PR注目情報
※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツイートが表示されない場合もあります。