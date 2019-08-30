写真・図版日本代表に選出された久保

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　日本サッカー協会は３０日、９月１０日のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会アジア２次予選、ミャンマー戦に臨む日本代表メンバー２３人を発表した。

　チームは、９月５日に茨城・カシマスタジアムで国際親善試合、キリンチャレンジカップのパラグアイに臨み、アウェーのミャンマー戦に向かう。

　メンバーは以下の通り。　▽ＧＫ　川島（ストラスブール）、権田（ポルティモネンセ）、シュミット（シントトロイデン）▽ＤＦ　長友（ガラタサライ）、吉田（サウサンプトン）、酒井（マルセイユ）、植田（セルクル・ブリュージュ）、安西（ポルティモネンセ）、畠中（横浜マ）、冨安（ボローニャ）▽ＭＦ　原口（ハノーバー）、柴崎（デポルティボ）、遠藤（シュツットガルト）、伊東（ゲンク）、橋本（ＦＣ東京）、中島（ポルト）、南野（ザルツブルク）、板倉（フローニンゲン）、堂安（ＰＳＶアイントホーフェン）、久保（マジョルカ）▽ＦＷ　永井（ＦＣ東京）、大迫（ブレーメン）、鈴木（札幌）

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